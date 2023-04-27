Відповідне рішення прийняв сьогодні Комітет організації.

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту у четвер, 27 квітня, підтримав рішення щодо скасування експортних мит для України ще на рік.

Про це повідомляє пресс-служба Європейського парламенту на своєму сайті. Там уточнили, що важливо вжити заходів для заохочування експорту України, яка наразі не може повноцінно торгувати з рештою світу через війну с Росією.

Так, ввізні обмеження не сотатимуться експорту фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також інших сільськогосподарських продуктів та продуктів переробки, що підлягають тарифному квотуванню.

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При цьому товари промислової сфері не включені до списку продуктів, яких не стосуватиметься мита, оскільки за ці товари не потрібно сплачувати ввізні податки згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС (її сторони підписали від 1 січня 2023 року).

У Єврокомісії зазначили, що країни ЄС є найбільшим торгівельним ринком для України. Ще до початку війну на Євросоюз припадало 39,5% українського експорту (станом на 2021 рік).

Зі свого боку Україна є 15-им імпортером продукції для ЄС. Обсяг торгівлі сягає 1,2% від загального показника експорту ЄС в інші країни.

Євросоюз перерахував Україні новий транш фінансової допомоги

Нагадаємо, що 25 квітня Європейський Союз підтримав Україну черговим траншем масштабної макрофінансової допомогти. На рахунок НБУ перерахували 1,5 млрд євро в рамках щорічного пакету фінансування.

Про це повідомила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн. Вона відзначила, що ці гроші мають підтримати роботу держінститутів України та основних сфер інфраструктури, які важливі для діяльності держави в умовах війни.

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