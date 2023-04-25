Перший транш у розмірі 1,5 млрд євро, які виділила Європейська комісія в рамках макрофінансової допомоги Україні, вже знаходиться на рахунках НБУ.

Європейський Союз надав Україні наступні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Twitter.

"Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого щорічного пакету макрофінансової допомоги. Ми будемо продовжувати допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інститутів та інфраструктури і проводити важливі реформи", - зазначила вона.

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Допомога Україні

11 грудня 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

17 січня Єврокомісія виплатила Україні перші 3 млрд євро з пакету допомоги на 18 млрд євро.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримуватиме від ЄС підтримку, поки не вийде з руйнувань війни. Дипломат запевнив, що ЄС залишиться рішучим у своїх діях, оскільки Україна має перемогти.

21 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що транш у розмірі 1,5 млрд євро, які виділила Європейська комісія в рамках макрофінансової допомоги Україні, вже знаходиться на рахунках Національного банку України.

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