Це третій візит фон дер Ляєн в Україну за час війни.

У четвер, 15 вересня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула в Київ.

Про це вона повідомила у Twitter.

"У Києві, у мій третій візит з початку війни, яку розв'язала Росія. Так багато змінилося. Україна тепер - кандидат на вступ до ЄС. Маю намір обговорити з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем продовження зближення наших економік та людей на шляху України до вступу", - написала фон дер Ляєн.

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Очевидно, президентка Єврокомісії прибула до Києва потягом. Вона опублікувала світлину зі столичного вокзалу. Позаду неї потяг, перон та інші пасажири.

Нагадаємо, що вчора президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала свій візит до Києва. Вона наголосила, що у ЄС дадуть Україні змогу максимально використати свій потенціал.

Напередодні візиту фор дер Ляєн в Київ Європейська комісія офіційно запропонувала Україні додаткові п'ять мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це окрім 10 млрд євро, які ЄС вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної і військової допомоги.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що Європа допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно, поки Україна не переможе ворога. "Ми не заспокоїмося, поки ви не переможете ворога" - наголосила президентка Європейської комісії.

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