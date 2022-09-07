Європейська комісія офіційно запропонувала Україні додаткові п'ять мільярдів євро макрофінансової допомоги.
Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у мікроблозі Twitter.
"Ситуація в Україні вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для країни. Це окрім 10 млрд євро, які ЄС вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної і військової допомоги", - наголосила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, Німеччина виділить Україні 200 мільйонів євро допомоги для переселенців. Гроші призначені для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли забезпечувати себе найнеобхіднішим.
Як повідомляв раніше УНІАН, у зв'язку з великою кількістю біженців з України та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини заблокували прийняття нових біженців.