Раніше на фінансову, гуманітарну і військову підтримку України було виділено 10 млрд євро з боку Євросоюзу.

Європейська комісія офіційно запропонувала Україні додаткові п'ять мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у мікроблозі Twitter.

"Ситуація в Україні вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для країни. Це окрім 10 млрд євро, які ЄС вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної і військової допомоги", - наголосила фон дер Ляєн.

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Нагадаємо, Німеччина виділить Україні 200 мільйонів євро допомоги для переселенців. Гроші призначені для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли забезпечувати себе найнеобхіднішим.

Як повідомляв раніше УНІАН, у зв'язку з великою кількістю біженців з України та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини заблокували прийняття нових біженців.

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