Прибутки ростуть завдяки високим відсотковим ставкам, які вони отримують за свої готівкові кошти, що застрягли в країні.

Великі європейські кредитори продовжують управляти великими і дедалі прибутковішими підрозділами в Росії, незважаючи на публічні обіцянки згорнути діяльність. Загальна кількість співробітників п'яти банків Євросоюзу в РФ скоротилася лише на 3% з моменту вторгнення, а прибутки зросли приблизно втричі завдяки високим відсотковим ставкам, які вони отримують за свої готівкові кошти, що застрягли в країні, пише Bloomberg.

Зазначається, що повільні темпи змусили Європейський центральний банк натиснути на тих, хто відстає, щоб прискорити їхній від'їзд. Одна з причин занепокоєння полягає в тому, що подальша присутність в Росії ризикує наразити банки на американські санкції і великі штрафи. Наглядовий орган попросив усі банки з великим бізнесом у Росії "прискорити свої зусилля зі зниження ризиків, розробивши чітку дорожню карту скорочення і виходу з ринку", – заявила міністрам фінансів єврозони Клаудія Бух, головний наглядач ЄЦБ.

Західні санкції у поєднанні з місцевими правилами та каральними податками на продажі ускладнюють банкам виведення грошей з РФ. Дочірні компанії іноземних банків у Росії, звичайно, повинні дотримуватися місцевих правил, які можуть суперечити тиску ЄЦБ на материнську компанію. Вони стикаються з ризиком помсти: Кремль іноді заарештовує активи компаній або приватних осіб з країн, які він вважає недружніми.

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За словами журналістів, єдиним великим банком ЄС, який здійснив повний розрив, є французький Société Générale SA, який продає свою найбільшу російську дочірню компанію. Після продажу двох менших підрозділів Société Générale скоротив чисельність свого персоналу в Росії більш ніж на 99%.

"Deutsche Bank AG різко скоротив своїх співробітників у Росії, здебільшого через закриття ІТ-центру, але водночас минулого року він також отримав там вищі прибутки, ніж у 2021 році, до вторгнення. Це досить типово для банків, які все ще мають гроші в Росії, враховуючи труднощі, з якими стикаються європейці при поверненні грошей додому, і двозначні відсоткові ставки, які російський центральний банк виплачує за депозитами кредиторів", – йдеться у статті.

Водночас прибутки дочірнього банку австрійського Raiffeisen Bank International зросли більш ніж утричі, а в Intesa – приблизно у двадцять разів. Для деяких банків "внесок у прибутки вищий, ніж до війни. Аналітик Bloomberg Intelligence Томаш Ноцель вважає, що існує високий ризик ненавмисного порушення санкцій.

Американські банки зіткнулися зі схожими проблемами. Citigroup Inc. припинив майже всі інституційні банківські послуги в Росії на початку минулого року, хоча він все ще має 7 мільярдів доларів, пов'язаних з країною. JPMorgan Chase & Co. заявляє, що станом на березень мав близько 350 мільйонів доларів, застряглих у Росії.

Угорський OTP Bank є одним з небагатьох кредиторів ЄС, які виводять гроші з країни. Група заявляє, що повністю дотримується санкцій і хоче вийти з ринку, але російські регулятори не дають можливості продати цей підрозділ за справедливою ціною.

Італійський UniCredit SpA працює в Росії через дочірню компанію, в якій працює близько 3100 співробітників і понад 50 відділень. Міланський банк заявляє, що зарезервував понад 800 мільйонів євро на випадок дефолту в Росії з 2022 року і скоротив свій кредитний портфель на дві третини. Гендиректор Андреа Орсель заявив в травні, що банк продовжуватиме дотримуватиметься санкцій, але остаточний вихід буде важко здійснити.

Тиск на банки, що залишилось в РФ

Міністерство фінансів США попередило в письмовій формі австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), що його доступ до фінансової системи США може бути обмежений через ділові відносини з РФ.

Раніше УНІАН писав, що Європейський центральний банк готується наказати італійському UniCredit скоротити бізнес в Росії, оскільки регулятор чинить тиск з метою припинити європейські фінансові зв'язки з Москвою.

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