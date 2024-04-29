Сума зросла у чотири рази, якщо порівнювати із довоєнним періодом.

У 2023 році найбільші західні банки, які залишилися в Росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків. Сума зросла у чотири рази, якщо порівнювати із довоєнним періодом, незважаючи на обіцянки мінімізувати російські ризики після повномасштабного вторгнення в Україну, пише Financial Times.

Зазначається, що сім найбільших європейських банків за розміром активів у Росії – Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP – повідомили про сукупний прибуток у понад 3 млрд євро у 2023 році. Ці прибутки були втричі більшими, ніж у 2021 році, і частково згенеровані за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни.

За даними газети, стрибок у прибутковості призвів до того, що європейські банки сплатили близько 800 млн євро податків порівняно з 200 млн євро у 2021 році. Це відбулося на додаток до прибутків американських кредиторів, таких як Citigroup і JPMorgan.

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За словами журналістів, податки, сплачені європейськими банками, еквівалентні приблизно 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік. Це є прикладом того, як іноземні компанії, що залишаються в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на санкції.

Більше половини податкових платежів європейських банків у розмірі 800 млн євро припадає на австрійський Raiffeisen Bank, який має найбільшу присутність у Росії серед іноземних кредиторів. На додаток до регулярних податкових відрахувань у 2023 році, Raiffeisen Bank сплатив 47 млн євро в результаті непередбачуваного збору, який Кремль наклав на деякі компанії минулого року.

Прибутки РВІ в Росії зросли більш ніж утричі – до 1,8 млрд євро в період з 2021 по 2023 рік. Хоча банка доклав певних зусиль, щоб зменшити свої російські ризики, нещодавні оголошення про вакансії в Росії свідчать про амбітні плани "багаторазового розширення активної клієнтської бази", повідомляє FT.

Deutsche Bank, угорський OTP і Commerzbank значно скоротили свою присутність в Росії. Intesa найближча до виходу з ринку, але ще не продала свій російський бізнес. UniCredit відмовився від коментарів.

Незважаючи на закриття свого корпоративного та роздрібного бізнесу, Citigroup, четвертий за величиною кредитор США, який заробив $149 млн прибутку та сплатив $53 млн податків у Росії у 2023 році, став четвертим найбільшим платником податків серед західних банків у Росії. Інший американський гігант, JPMorgan, заробив $35 млн і сплатив $6,8 млн податків.

Автори вказують, що показники американських банків не включені в загальну суму в 800 млн євро, оскільки вони не повідомляють порівнянних російських результатів на рахунках групи, які використовуються для розрахунків.

Вигода від санкцій для західних кредиторів

Журналісти підкреслюють, що західні кредитори отримали вигоду від запровадження санкцій проти більшої частини російського фінансового сектору, що позбавило їх доступу до міжнародної міжбанківської платіжної системи Swift. Сукупні показники доходів, прибутку та податків міжнародних банків знизилися з 2022 року, але залишаються набагато вищими за довоєнні показники. Це зробило міжнародні банки фінансовим рятувальним колом між Москвою і Заходом. Ці фактори сприяли тому, що чистий комісійний дохід Raiffeisen Bank в Росії збільшився втричі – з 420 млн євро у 2021 році до 1,2 млрд євро у 2023 році.

"Залишитися в Росії не тільки в інтересах RBI. Центральний банк [Росії] зробить все можливе, щоб не відпустити їх, тому що існує небагато банків, що не перебувають під санкціями, через які Росія може отримувати і відправляти платежі Swift", – сказав високопоставлений російський банківський керівник.

За його словами, російські та іноземні контрагенти зараз часто розраховуються за міжнародними платежами в рублях, але російська валюта також проходить через рахунки в РБІ та подібних банках, "щоб зменшити ризик санкцій" і "прискорити процес".

Банки також виграли від підвищення процентних ставок: ключова ставка російського ЦБ зараз становить 16%, що майже вдвічі вище, ніж у довоєнний період. Це допомогло кредиторам отримати надприбутки від кредитів з плаваючою ставкою і накопичити додатковий дохід від коштів, заблокованих на російських депозитних рахунках.

Вихід західного бізнесу з РФ

Раніше УНІАН писав, що США пригрозили найбільшому банку Австрії Raiffeisen Bank International санкціями за ведення бізнесу в Росії. Міністерство фінансів США попередило австрійський RBI, що він ризикує "бути відрізаним від фінансової системи США", якщо допомагатиме фінансувати російську армію.

До того ж Європейський центральний банк готується наказати італійському UniCredit скоротити бізнес в Росії, оскільки регулятор чинить тиск з метою припинити європейські фінансові зв'язки з Москвою.

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