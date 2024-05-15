Міністерство фінансів надіслало письмове попередження австрійській групі через ділові відносини з РФ.

Міністерство фінансів США попередило в письмовій формі австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), що його доступ до фінансової системи США може бути обмежений через ділові відносини з РФ. Про це пише Reuters.

Агенція повідомляє, що 6 травня заступник американського міністра фінансів Уоллі Адеймо направив RBI лист, в якому висловив занепокоєння відносно присутності банку в Росії, а також угоди на суму 1,5 млрд доларів із російським олігархом, що перебуває під санкціями.

І хоча пов'язану з Олегом Дерипаскою угоду скасували через кілька днів після отримання листа, побоювання американського Мінфіну щодо дій Raiffeisen зберігаються.

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Для найбільшого західного банку, який діє на території РФ, це попередження стало на даний момент найбільш серйозним.

Воно демонструє, що, по-перше, Сполучені Штати активно стежать за російською діяльністю RBI, а, по-друге, що американці відчувають глибоке розчарування у діях фінансової організації.

Скандальна угода Raiffeisen

Раніше повідомлялось, що RBI має намір купити за 1,5 млрд євро частку в будівельній групі Strabag, пов'язаній з Олегом Дерипаскою. Сам росіянин з 2018 року перебуває під американськими санкціями через фінансування проектів Володимира Путіна. З 2022 року Дерипаска знаходиться під санкціями, зокрема, Великобританії та ЄС через вторгнення Росії в Україну.

У травні стало відомо, що у Raiffeisen Bank відмовились від угоди з російським підприємцем. Серед головних причин цього називали тиск з боку США. Також відомо, що офіційні особи Австрії приватно застерегли банк від угоди, бо вважали, що її можуть розцінити як порушення санкцій.

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