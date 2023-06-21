Незважаючи на те, що Росія скоротила свою залежність від євро після введення санкцій, на його домінування в якості світової валюти це поки не вплинуло.

Незважаючи на те, що Росія скоротила свою залежність від євро після введення санкцій, на його домінування в якості світової валюти це поки не вплинуло.

Як повідомляє Reuters з посиланням на звіт Європейського центрального банку, в минулому році євро зберіг свої позиції як друга найбільш використовувана валюта в світі для торгівлі, фінансів і накопичення резервів

Відзначається, що домінування долара США і євро в якості світових валют ставиться під сумнів підйомом Китаю, погіршенням відносин між Росією і Заходом і розмовами про більшу фінансову незалежність країн, що розвиваються, таких як Індія і Бразилія.

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Водночас річний звіт ЄЦБ підкреслив стійкість цієї валюти. Так, євро зберіг або навіть збільшив свою частку в світових валютних резервах (20,5%), міжнародному боргу (22%) і кредитах (27,6%), а також у валютному обороті в минулому році, говориться в звіті.

Також наголошується, що хоча частка євро в глобальних платежах через систему SWIFT впала приблизно з 40% до 30%, але це було в значній мірі на користь долара, з лише незначним приростом в альтернативних валютах, таких як Китайський юань.

У той же час у звіті ЄЦБ говориться, що валюта, яка використовується на міжнародному рівні, може бути швидко замінена іншою при зміні торгових потоків. Зокрема, наводиться як приклад Європа, де євро замінив долар в якості валюти для виставлення рахунків в країнах, сусідніх з єврозоною, з моменту його запуску в 1999 році.

Вплив західних санкцій на валютний ринок Росії

Через західні санкції Росія в міжнародних розрахунках змушена переходити з долара і євро на альтернативні валюти, наприклад, юані.

За даними російського Центробанку, за минулий рік частка рубля і юаня в розрахунках за експорт зрівнялася з доларом і євро. За даними банківського регулятора, на юань і рубль припало 48% розрахунків за експорт і така ж частка - на долар і євро.

Також, за даними західних ЗМІ, Центральний банк РФ переживає один з наймасштабніших відтоків валюти за всю свою історію, оскільки клієнти масово виводять гроші з рахунків. Лише за підсумками 2022 року росіяни забрали валютних вкладів на суму близько 40 млрд доларів.

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