За минулий рік частка рубля і юаня в розрахунках за експорт зрівнялася з доларом і євро.

Російська Федерація майже повністю відмовилася від валют "недружніх" країн в транскордонних розрахунках, сказав заступник голови Мінфіну Олексій Моїсеєв.

"Я думаю, що ні для кого не секрет, що розрахунки "рубль - долар" транскордонні практично... я б сказав, що їх немає. [Є] окремо взяті епізоди, які зрідка відбуваються - з точки зору системних їх немає", - заявив Моїсеєв.

За словами заступника міністра, в парі "рубль - євро" транскордонні розрахунки ще "трохи" проводяться. Однак поступово вони теж "сходять нанівець", зазначив він.

Відео дня

Моїсеєв пояснив, що зниження транскордонних розрахунків у валютах західних країн пов'язане з блокуванням російських рахунків за кордоном і з процедурою комплаєнсу, яка займає тижні. Більш того, російські особи банально не хочуть використовувати долари і євро в розрахунках, тому що гроші можуть не дійти до адресата, додав заступник міністра.

За минулий рік частка рубля і юаня в розрахунках за експорт зрівнялася з доларом і євро, констатував ЦБ. За даними банківського регулятора, на юань і рубль припало 48% розрахунків за експорт і така ж частка - на долар і євро. У 2022 році частка юаня зросла в 30 разів, з 0,5 до 16%, а рубля - з 12 до 34%.

Фінансова ситуація і торгівля в РФ - деталі

Китай продовжує поставляти Росії товари, в тому числі компоненти до зброї, а Росія у великих обсягах експортує в КНР енергоносії. Показники торгівлі між двома країнами побили рекорди у грудні 2022-му - лютому 2023-му.

Західні санкції, введені проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну, означають великий бізнес в інших країнах колишнього Радянського Союзу, оскільки посередники прагнуть нажитися на перепродажі недоступних товарів в Росію.