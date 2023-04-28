За підсумками 2022 року росіяни "витягли" з рахунків близько 40 млрд доларів, що підвело Центрбанк РФ до межі валютного розорення.

ФСБ РФ стривожена недостатньою кількістю іноземної валюти в російських банках. Дефіцит виник на тлі дії західних санкцій, які сильно обмежують у можливостях банківську систему РФ.

Про це пише The Washingtom Post з посиланням на витік секретних матеріалів Пентагону. Повідомляється, що розвідники США отримали доступ до перехоплень внутрішніх комунікацій ФСБ.

У них говориться, що наразі Центральний банк РФ переживає один з наймасштабніших відтоків валюти за всю історію існування організації. Клієнти масово виводять гроші з рахунків.

Відео дня

Лише за підсумками 2022 року росіяни забрали валютних вкладів на суму близько 40 млрд доларів. Їх загальний обсяг в російських банках скоротився до мінімальних значень більш ніж за 10 років.

Валютний ринок РФ "збіднів" на долари, євро та китайський юань. Росіяни відчувають труднощі з їхньою купівлею. На тлі такої тенденції місцеві банки активно намагаються зайняти юані у Центрбанку. Їх загальний борг перед відомством до середини квітня збільшився на 3,5 млрд юанів.

При цьому в ЦБ намагаються удати, що дефіциту валюти у РФ не існує: станом на березень рівень ліквідних активів в російських банках досягав 55 млрд доларів, які покривали 46% коштів росіян.

Росіян готують до проблем в економіці

Нагадаємо, що про "труднощі", з якими зіткнуться громадяни РФ з вини російського президента Володимира Путіна, росіян попередили ще на початку квітня. Наразі західні санкції вже мають згубний вплив на російську економіку й на думку місцевого олігарха Олега Дерипаски, перетворили РФ на країну бабуїнів.

Нещодавно член Ради НБУ Василь Фурман вказав, що в разі, якщо Захід застосує проти Росії "повний блок" санкцій, ситуація стане критичною. Про це також попереджали у МВФ.

Вас також можуть зацікавити новини: