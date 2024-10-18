За словами фон дер Ляєн, завдяки прогресу України ЄС вже виділив Києву понад 12 мільярдів євро.

До кінця 2024 року Україна отримає ще один транш допомоги за механізмом Ukraine Facility, загальний обсяг якого становить 50 млрд євро. Про це на пресконференції після саміту Європейського Союзу у Брюсселі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, затверджений механізм передбачає інвестиції ЄС Києву обсягом 50 мільярдів євро на період з 2024 по 2027 рік. При цьому кошти виділяються відповідно до реалізації Україною плану реформ.

"Ми бачимо значний прогрес. Завдяки прогресу України ми вже виділили понад 12 мільярдів євро. Ми очікуємо, що ще один транш буде виділено до кінця року", – уточнила фон дер Ляєн.

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Вона підкреслила, що Євросоюз допоможе Україні відновитися після війни та підтримає на шляху до членства у блоці.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди виділять майже 300 мільйонів євро на артилерійські снаряди для України. Ця допомога має підтримати українські запаси боєприпасів у 2025 році.

Як сказав прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Данія, Чехія і Нідерланди рішуче виступають у спільній підтримці для України в умовах російської агресії.

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