З початку повномасштабної війни пряма бюджетна підтримка від Канади сягає 5,4 млрд доларів США.

Сьогодні, 17 жовтня, до державного бюджету України надійшов транш від Уряду Канади обсягом 400 мільйонів канадських доларів, а це майже 300 мільйонів доларів США.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, таким чином, з початку повномасштабної війни пряма бюджетна підтримка від Канади сягає 5,4 мільярда доларів США

Кошти надаються на пільгових умовах: строк 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

Відео дня

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що Канада входить в п’ятірку найбільших надавачів бюджетної підтримки Україні з лютого 2022 року.

"Завдяки залученим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати фінансову стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету. Дякую Уряду Канади за незмінну підтримку", - зазначив він.

Міжнародна фінансова допомога Україні - останні новини

Україна чудово впоралась із виконанням показників програми Міжнародного валютного фонду, що дозволяє правлінню фонду вже незабаром затвердити п’ятий транш 1,1 мільярда доларів, повідомив заступник міністра фінансів США Брент Німен.

У серпні Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Це був перший транш прямої бюджетної підтримки від Вашингтона у 2024 році, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Вас також можуть зацікавити новини: