Ця допомога має підтримати українські запаси боєприпасів у 2025 році.

Нідерланди виділять 271 млн євро на артснаряди для України. Про це прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф повідомив у мережі X.

За його словами, Данія, Чехія і Нідерланди рішуче виступають у спільній підтримці для України в умовах російської агресії.

"Рік тому ми започаткували ініціативу з надання боєприпасів для України, і сьогодні ми робимо наступний позитивний крок: ми збираємося надати більше артилерійських снарядів великого калібру. Нідерланди зроблять внесок на суму понад 271 мільйон євро на артилерійські снаряди", - наголосив Схооф.

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Прем'єр Нідерландів зазначив, що таким чином надається допомога Україні для підтримання її запасів снарядів у 2025 році.

Він додав, що учасники снарядної ініціативи заохочують Європейську оборонну промисловість ще більше розширювати виробництво.

Снаряди для України в рамках "чеської ініціативи"

Як повідомляв УНІАН, раніше прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що до кінця поточного року Україна отримає 500 тисяч артилерійських снарядів в межах "чеської ініціативи".

Посол України у Чехії Василь Зварич повідомив, що понад третина з 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані Україні в рамках чеської ініціативи, вже знаходяться в нашій країні. Він стверджує, що українським захисникам потрібні насамперед боєприпаси калібру 155 міліметрів.

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