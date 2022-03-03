Гроші вже пішли в банки. Всі виплати будуть зроблені повністю.

З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14%

Про це президент України заявив у своєму зверненні до народу України.

"Попри війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій, як і повинно бути за законом. З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14%. Гроші вже пішли в банки. Всі виплати будуть зроблені повністю", - сказав Зеленський.

Також президент України повідомив про фінансову підтримку для тих, хто втратив роботу через війну Росії з Україною.

Війна проти України: