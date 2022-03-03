Залежно від бойових дій дати виплат можуть перенести, але про це обіцяють попередити.

В "Укрпошті" пояснили, як отримати пенсії та соціальні виплати під час воєнного стану.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Якщо ви отримували пенсії та субсидії через "Укрпошту" та не виїжджали й перебуваєте на своєму постійному місці проживання, будь-ласка, очікуйте свою пенсію, соціальну виплату або субсидію вдома, або можете забрати її у відділенні згідно зі звичайним графіком виплат від "Укрпошти". Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, про що ми будемо тримати вас у курсі, але виплати обов’язково будуть", - йдеться в повідомленні.

Якщо ви виїхали з місця фактичного проживання, зателефонуйте:

або до Контакт-центру "Укрпошти" за номером телефону 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 - розділ "Пенсії, соціальні виплати та субсидії" (усі дзвінки безкоштовні);

або до Пенсійного фонду України.

Тоді вам потрібно повідомити про отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передати таку інформацію:

прізвище, ім’я, по-батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;

адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;

паспортні дані (серія та номер паспорту);

номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;

спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою);

нову адресу доставки: індекс відділення "Укрпошти" або адресу тимчасового проживання.

Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в смс-повідомленні.

Ваші кошти буде виплачено за заявленою адресою проживання уупродовж кількох днів.

Якщо ви поки не визначилися з місцем отримання виплати та бажаєте її отримати на будь-якому автоматизованому відділенні "Укрпошти", до якого буде доступ, повідомте про це оператору.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 березня, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що фінансова система України працює безперебійно та ефективно, навіть в умовах воєнного часу.

Пенсії, зарплати, соціальні виплати громадяни отримуватимуть вчасно та в повному обсязі.

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