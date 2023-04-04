Населення не поспішає купувати безготівкову валюту на депозити, оскільки безготівкові та готівкові курси вже максимально зблизилися.

Готівковий курс гривні збільшив укріплення з початку року до 6% і продовжує зростання. Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU.

"Упродовж минулого тижня готівковий курс гривні укріпився у найбільших роздрібних банках ще більше ніж на один відсоток - до 37,4-38,2 грн/дол. зі звуженням спреду між курсами купівлі-продажу ще на 6 копійок - до 80 копійок. Загалом же за перший квартал курс гривні посилився на понад 6%, а спред між курсами купівлі-продажу звузився на 15 копійок", - сказано в повідомленні.

Аналітики зазначили, що на міжбанківському ринку клієнти банків (юридичні особи) знову більше купують валюти, ніж продають, але дисбаланс залишається невеликим і інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися та склали 343 млн дол.

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"Попит на валюту на роздрібному ринку залишається високим, але активність зміщується в бік готівки. Населення не поспішає купувати безготівкову валюту на депозити, оскільки безготівкові та готівкові курси вже максимально зблизилися. Водночас банки вже почали переглядати свої курси для продажу валюти з розміщенням на депозит, зменшуючи вартість іноземної валюти під тиском готівкового ринку, що може свідчити про закріплення тренду на міцнішу гривню", - йдеться в тижневику.

Курс долара в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва 4 квітня зміцнився на 20 копійок, до 37,80 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 25 копійок - до 40,90 грн/євро.

Тим часом, курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 30 копійок - до 37,30 грн за долар. Курс євро подешевшав на 10 копійок - до 40,55 грн/євро.

Нагадаємо, раніше експерти прогнозували, що курс долара в Україні у квітні коливатиметься в межах 37-39 грн/дол., якщо не відбудеться ніяких виняткових подій. До падіння гривні може призвести загострення бойових дій, збільшення обстрілів, загроза ядерного удару.

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