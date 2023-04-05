Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,70 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 10 копійок - до 37,20 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 10 копійок - до 40,45 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,70 грн/дол., євро - 39,45 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,32 грн.

Війна в Україні та ситуація з курсом

У травні 2022 року в Україні скасували обмеження на встановлення курсу. У липні 2022 року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

2 квітня 2023 року Україна підписала Меморандум з Міжнародним валютним фондом. Офіційний Київ взяв на себе зобов'язання відійти від екстрених заходів, введених через повномасштабний напад Російської Федерації.

Київ зобов'язався підготувати стратегію, яка допоможе встановити та оцінити передумови для такого кроку і вжити політичних заходів, необхідних для підтримки цього переходу. Крім того, Меморандум зобов'язує відмовитися від емісії гривні для фінансування дефіциту бюджету в поточному році.

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