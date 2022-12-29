Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 10 копійок – до 40,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також зміцнився на 10 копійок і становить 42,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро - 41,73 грн за євро.

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Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

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