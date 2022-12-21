Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 10 копійок – до 40,25 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 7 копійок – до 42,30 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол., євро - 41,60 грн за євро.

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Курс під час війни:

НБУ з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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