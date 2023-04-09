Розрив між офіційним і готівковим курсом гривні до долара зменшився до мінімальних показників.

З 3 по 7 квітня Національний банк зменшив продаж валюти у порівнянні з минулим тижнем на $217,84 млн.

Як зазначається в матеріалах на сайті регулятора, НБУ купив на міжбанківському валютному ринку $1 млн і продав $126,34 млн.

Негативне сальдо інтервенцій склало $125,34 млн проти $343,18 млн минулого тижня.

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З початку року НБУ на міжбанку купив $ 62,30 млн; продав $7 369,75 млн.

Розрив між офіційним і готівковим курсом гривні до долара зменшився до мінімальних показників. Якщо в середині 2022 р.він досягав 28,5%, то наприкінці березня скоротився до 3,6%.

Війна і ситуація на міжбанку

Регулятор використовує продаж валюти з резервів для стримування тиску на валютному ринку.

Станом на 1 квітня 2023 року з початку року НБУ продав вже 6,9 млрд доларів, а купив - 61,3 млн доларів.

За тиждень з 20 по 24 березня 2023 року НБУ на міжбанківському валютному ринку збільшив продаж валюти, проте нічого не викупив у резерв. Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 495,45 млн доларів, що на 119,23 млн доларів більше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів склав 376,22 млн.

За тиждень 27-31 березня регулятор продав з резервів 343,14 млн доларів, проте в резерви вже третій тиждень нічого не викупив. В останній тиждень березня регулятор на міжбанківському валютному ринку продав 495,45 млн доларів, а тижнем раніше - 376,22 млн доларів.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар в середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували півмільярда.

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