Відповідні кошти будуть спрямовуватися до Європейського фонду миру і бюджету ЄС для задоволення військових і цивільних цілей України.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що надприбутки із знерухомлених активів Російської Федерації становитимуть близько 3 мільярдів євро на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі сказав Боррель на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Олівером Варгеї.

Високий представник ЄС нагадав, що спрямував Європейській Раді пропозицію для ухвалення рішення для розподілу доходів від знерухомлених російських активів в рамках фінансових інструментів ЄС. Зокрема, 90% від цих доходів буде спрямовано у Європейський фонд миру, а 10% - у бюджет ЄС.

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За його словами, 90% доходів від знерухомлених активів доповнять у Європейському фонді миру ті 5 млрд євро, щодо виділення яких Рада ЄС вже ухвалила остаточне рішення 18 березня. Це потрібно для збільшення військової підтримки для України.

Водночас, 10% від цих доходів будуть спрямовані у бюджет ЄС для задоволення потреб України щодо відбудови та підтримки потенціалу української оборонної промисловості.

"Доходи від цих знерухомлених активів становитиме близько 3 мільярдів на рік, які будуть додані до Європейського фонду миру і бюджету ЄС для військових і цивільних цілей", - наголосив Боррель.

Він висловив сподівання, що погодження цієї пропозиції відбудеться незабаром.

Заморожені активи РФ - на закупівлю зброї

Як повідомляв УНІАН, Боррель представив країнам-членам Євросоюзу пропозицію про спрямування надприбутків із знерухомлених активів Російської Федерації на закупівлю зброї для України:

"Якщо ми це зробимо, росіяни не будуть дуже щасливі. Сума грошей - 3 мільярди на рік - навіть не надзвичайна. Але не є незначною".

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