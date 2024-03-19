За словами Борреля, відповідна пропозиція буде розглянута на саміті ЄС 21-22 березня.

Європейський Союз повинен отримувати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, і перераховувати їх до керованого ЄС фонду, який фінансує зброю для України. З такою пропозицією у вівторок, 19 березня, виступив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель, інформує Reuters.

За його словами, він подасть відповідну офіційну пропозицію урядам 27 країн-членів ЄС у середу напередодні саміту лідерів блоку, що відбудеться 21-22 березня. Згідно з планом Борреля, гроші підуть до European Peace Facility - позабюджетного фонду, який надає військову допомогу країнам за межами ЄС і використовувався в основному для України.

"Якщо ми це зробимо, росіяни не будуть дуже щасливі. Сума грошей - три мільярди (євро - УНІАН) на рік - навіть не надзвичайна. Але не є незначною", - зазначив дипломат.

Видання нагадує, що близько 70% усіх російських активів, заморожених на Заході, зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, який має різні цінні папери та готівку російського центрального банку на суму, еквівалентну 190 мільярдам євро.

"Боррель сказав, що не всі гроші, що надходять до Фонду миру від конфіскованих доходів, будуть використані для України, але він очікує, що більша їх частина буде використана. Він запропонував, що решта 10% конфіскованих надходжень підуть до центрального бюджету ЄС", - ідеться у статті.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Напередодні Європейський Союз остаточно схвалив виділення 5 мільярдів євро на зброю для України. Це стало можливим завдяки тому, що Угорщина, яка була проти, вирішила утриматися від голосування.

Європейський фонд миру профінансував компенсації країнам, які постачали Україні військову техніку. В пріоритеті є військова техніка, що виготовляється на території ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що Чехія тихо полює за снарядами для України. Зокрема, країна вже придбала близько 800 000 артилерійських снарядів від різноманітних постачальників по всьому світу та знайшла ще 700 000, які можна купити додатково.

Вас також можуть зацікавити новини: