За словами Борреля, така позиція Папи Римського є неправильною.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Папа Римський Франциск "накликав на себе біду", коли сказав, що Україна повинна "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати мирні перемовини з РФ. Про це він розповів в інтерв'ю RTVE.

Боррель нагадав, що раніше говорив про недоречні заяви Франциска під час свого виступу в ООН.

"І в цій промові я сам не посоромився сказати, що його святість папа увійшов до саду, в який його ніхто не кликав", - зазначив політик.

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На думку Борреля, позиція пропонувати Україні капітуляцію перед РФ є неправильною.

"Навпаки, час продовжувати їй допомагати", - зауважив він.

Скандальні заяви Папи Римського: що відомо

9 березня видання Reuters повідомило, що Папа Римський Франциск під час свого інтерв'ю заявив, що Україна має здатися, адже начебто "не змогла дати відсіч" російським окупантам. За словами понтифіка, "сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори".

На таку заяву відреагував президент України Володимир Зеленський. Він згадав про удар РФ по Одесі під час його зустрічі з прем'єр-міністром Греції.

"Приклад Одеси показує, що Путін не зацікавлений в переговорах. Для нього пауза - це не переговори, це кисень, спосіб перевести подих, взяти час, щоб відновити боєздатність своєї армії, навчити своїх молодих призовників, які зараз йдуть в бій непідготовленими і тікають з поля бою. І перезапустити виробництво: нас обстрілюють північнокорейські снаряди та ракети. Це свідчить про те, що у нього закінчується зброя", - наголосив глава держави.

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