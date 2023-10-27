Рішення щодо безпосередньо передачі цих грошей може бути ухвалено наступного року.

Лідери ЄС схвалили план використання мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні. Єврокомісія, як очікується, висуне правові пропозиції щодо цього на початку грудня, пише FT.

"Політично ми погодилися, що зрештою Росія має заплатити за довгострокову відбудову України. Зараз ми працюємо над початковою пропозицією, щоб зосередитися на так званих надприбутках. Ці надприбутки вже досить значні. Ідея полягає в тому, щоб ми об’єднали їх і спрямували через бюджет ЄС в Україну", – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю після саміту лідерів ЄС.

Джерела FT повідомили, що комісія має намір представити на початку грудня план, який би полегшив передачу доходів від заморожених активів Києву.

"Ці висновки є для нас зеленим світлом", – зазначив один зі співрозмовників, маючи на увазі спільну заяву лідерів "про прискорення роботи з метою подання пропозицій".

Очікується, у своїй пропозиціях ЄК уточнюватиме юридичні зобов’язання щодо доходів у депозитаріях цінних паперів, таких як Euroclear, і візьме зобов’язання їх відкладати. Лише на наступному етапі (ймовірно, наступного року) буде подано законодавчий акт, який фактично вилучатиме та перерозподілятиме ці кошти Києву.

Заморожені активи РФ в Європі - що треба знати

Після повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року було накладено санкції, що заморозили 300 мільярдів доларів, що належать Центральному банку Росії.

Левова частка – 180 мільярдів євро, за даними бельгійського уряду, зберігається в Euroclear, найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

У Euroclear цього тижня повідомили, що лише за перші 9 місяців цього року заробили 3 ​​мільярди євро на заморожених російських активах. Торік за той самий період заробили 347 мільйонів євро.

Офіційні особи ЄС шукали шляхи спрямування цих надходжень в Україну, але Європейський центральний банк попередив про потенційні ризики для євро.

Брюссель підтримує регулярні контакти з Лондоном і Вашингтоном, щоб забезпечити синхронізацію їхніх підходів до заморожених активів. Цього місяця повідомлялося, що Європейський Союз і США підтвердили свої плани передати Україні доходи від активів Росії, які були заморожені через її агресивні дії.

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