США заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина з яких знаходиться в ЄС і Японії.

Суверенні активи Росії, заморожені Заходом, повинні бути використані для післявоєнного відновлення України. Юридичні команди проводять "надзвичайну роботу, щоб зрозуміти, що можна" робити з російськими активами.

Про це заявила спеціальний представник президента США Джо Байдена з відновлення економіки України Пенні Пріцкер, пише Financial Times.

"По суті, якби я сказала не з юридичної точки зору, а з етичної і моральної, то враховуючи руйнування, які росіяни заподіяли Україні, ви знаєте, вони повинні внести свій внесок у відновлення України. З юридичної точки зору питання про те, як це зробити, перебуває в стадії розробки", - зазначила вона.

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Пріцкер заявила, що США заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина яких знаходиться в ЄС і Японії.

Замороження російських активів - новини

Як повідомляв УНІАН, західні країни заморозили суверенні активи Росії на суму 300 мільярдів доларів у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Деякі країни закликали використовувати ці гроші для фінансування Києва як внесок у його величезні витрати на реконструкцію, але інші зацікавлені сторони, включаючи Європейський центральний банк, висловили побоювання щодо законності та наслідків такого кроку.

Україна вже давно закликає до створення механізму для використання цих коштів як в якості прямого вкладу, так і в якості способу стимулювання інших обіцянок допомоги з боку урядів і приватних інвесторів.

У Сенат США був внесений закон, який дозволить Байдену конфіскувати суверенні активи Росії і передати їх Україні для довгострокового відновлення. Але серед керівництва США і ЄС є сумніви щодо доцільності такого рішення, що ускладнює узгодження плану західними союзниками.

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