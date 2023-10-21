Найближчим часом вони планують знайти механізми передачі коштів.

Європейський Союз і США підтвердили свої плани передати Україні доходи від активів Росії, які були заморожені через її агресивні дії.

Як повідомляється у спільній заяві за підсумками саміту, представники країн збираються найближчим часом знайти механізми їхньої передачі. Кошти будуть спрямовані на підтримку, відновлення та реконструкцію України, яка постраждала внаслідок війни.

"У рамках наших зусиль, спрямованих на надання допомоги Україні, у короткостроковій перспективі ми досліджуватимемо, як будь-які надзвичайні доходи приватних організацій, що походять безпосередньо від заморожених російських суверенних активів, де ці надзвичайні доходи не потрібні для виконання зобов’язань перед Росією відповідно до чинного законодавства, можуть бути спрямовані на підтримку України та її відновлення та реконструкцію", – йдеться у заяві.

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Заморожені активи РФ - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, країни Заходу заморозили суверенні активи Росії на суму 300 мільярдів доларів.

Багато політиків давно закликали передати ці гроші Україні, але інші зацікавлені сторони, включаючи Європейський центральний банк, висловлювали побоювання щодо законності та наслідків такого кроку.

Однак згодом у Сенат США внесли закон, який дозволить конфіскувати суверенні активи Росії і передати їх Україні для довгострокового відновлення.

Нещодавно високопоставлені чиновники США активізували свої зусилля, щоб змусити західні уряди використати сотні мільярдів доларів із заморожених резервів російського центрального банку для допомоги Україні.

Водночас у ЄС придумали інший план. Вони пропонують ввести податок на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів російського Центрального банку сумою понад 200 мільярдів євро, для допомоги у відновленні України.

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