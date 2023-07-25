Заробіток на крові: за податки від західних компаній Росія купує собі нову армію

Абсолютна більшість західних корпорацій продовжують працювати в Росії, щорічно поповнюючи її бюджет десятками мільярдів доларів. УНІАН зіставив дані щодо кількості сплачених ними податків із вартістю новітнього російського озброєння.

Із початком повномасштабної війни у знак солідарності з Україною ряд міжнародних корпорацій пообіцяли полишити ринок Росії – хтось одразу, хтось поступово. І дехто дійсно дотримався свого слова. Але, на жаль, ці компанії у абсолютній меншості.

Багато корпорацій використали заяви про вихід з РФ як піар-акцію для західного ринку (адже товаришувати з Росією сьогодні не модно), але до справи досі так і не дійшло. Інші – навіть не приховували, що російській ринок їм миліший за український. А дехто навіть відмітився прямою чи опосередкованою допомогою російській армії.

Так, зашкварений французький Bonduelle надавав окупантам гуманітарну допомогу. На щастя, полиці українських супермаркетів одразу ж звільнилися від продукції цих любителів "руського міра".

Чого не скажеш про товари відомої британської корпорації Unilever – одного зі світових лідерів з виробництва продуктів харчування та побутової хімії (такі добре всім відомі марки, як: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Lipton, Timotei тощо), - якими й досі заповнені українські магазини. Тим часом, ця компанія не лише відмовилася йти з Росії, продовжуючи платити до бюджету окупанта шалені податки (331 мільйон доларів лише у 2021 році), а ще й відмітилася публічною заявою про те, що не перешкоджатиме відправці своїх мобілізованих співробітників на війну в Україну (а таких працівників у Unilever в РФ – близько 3000).

Згідно з дослідженням Київської школи економіки (КШЕ), лише 8 відсотків міжнародних компаній, які до війни працювали в Росії, повністю вийшли з цього токсичного, але ласого за масштабами ринку. Решта (а це понад 2500 компаній!) - у різний спосіб продовжує допомагати фінансувати загарбницьку війну проти України.

На жаль, через відсутність фінансової звітності більшості з цих компаній за 2022 рік у відкритому доступі, оперувати ми можемо лише даними за 2021 рік. Проаналізувавши цифри Київської школи економіки – "Leave Russia", ми виявили, що податків, сплачених цими компаніями за один лише позаминулий рік, достатньо для того, щоб укомплектувати цілу армію!

Очевидно, у 2022-му щедрість транснаціоналів не завершилася, і вони й досі успішно допомагають фінансувати воєнну машину окупантів. А потім ми дивуємося, чому санкції діють не так швидко, як нам хотілося б, і Росія продовжує цю несправедливу, загарбницьку війну, кінця-краю, якій поки, на жаль, не видно…

Час нагадати імена цих цинічних корпорацій.

Гроші в торговельних мережах не пахнуть

Почнімо наш перелік з відомих міжнародних торгівельних мереж, які продовжують сидіти на двох стільцях, працюючи одночасно і в Росії, і в Україні. При цьому, за один лише минулий рік російські офіси цих компаній сумарно поповнили бюджет країни-агресора на суму, еквівалентну вартості масованої ракетної атаки на мирні українські міста, побудові крейсеру або закупівлі сотень одиниць важкого озброєння новітніх зразків.

Одним з яскравих представників західного бізнесу, який попри все продовжує працювати в РФ, є відомий в усьому світі французький ритейлер товарів для дому, ремонту і садівництва Leroy Merlin. Не переконав його згорнути справи в країні-агресорі навіть обстріл торговельного центру в Києві у березні 2022 року, внаслідок якого загинули його ж власні співробітники.

І хоча кілька місяців тому материнська компанія Leroy Merlin заявила про намір передати контроль над своїм російським бізнесом місцевому менеджменту, реального підтвердження цим словам на ділі поки немає.

У Росії Leroy Merlin керує 143 магазинами, в яких працюють 45 тисяч людей. Виручка російської "дочки" компанії у 2021 році склала 4,8 мільярди доларів, з яких 335 мільйонів було сплачено у вигляді податків до бюджету РФ.

"Братня" до Leroy Merlin компанія – мережа супермаркетів Auchan(обидві мережі належать одному французькому власнику) також не поспішає виходити з Росії. Натомість, вона розширює власний бізнес в РФ, і навіть протести українського офісу, співробітники якого також неодноразово ставали цілями ворожих російських ракет, не мають жодного впливу на материнську компанію.

Власну жадібність та небажання полишати прибутковий ринок Auchan прикриває "турботою про співробітників та місцеве населення", - як зазначав генеральний директор компанії Ів Клод.

Виручка від діяльності компанії Auchan на російській території позаминулого року склала 3,5 мільярди доларів, з яких до бюджету РФ надійшло 167 мільйонів.

Інший міжнародний гравець на ринку торгівлі, що не цурається загравати з Росією, – німецька компанія Metro AG, що відома своїми гуртовими продуктовими магазинами. Плани продовжувати бізнес в Росії підтверджує генеральний директор мережі.

На сьогодні у Росії налічується 93 магазини мережі Metro, у яких працюють понад 15 тисяч співробітників. Виручка холдингу в РФ у 2021 році склала 3,4 мільярди доларів, з яких 193 мільйони доларів надійшли у ворожий бюджет у якості податків.

Сумарно три перелічені мережі магазинів за один тільки позаминулий рік поповнили державну казну країни-терориста на близько 700 мільйонів доларів податків! Саме стільки коштує побудова нового флагману російського воєнно-морського флоту, аналогічного сумнозвісному крейсеру "Москва", що сьогодні прикрашає дно Чорного моря.

Чи задумуються власники цих мереж про те, що своїм прибутковим бізнесом вони допомагають відновлювати втрати окупантів на українській землі? Так собі піар-стратегія…

Тютюн, що вбиває не лише курців

Одними з основних спонсорів війни в Україні є світові тютюнові виробники: Philip Morris International, Japan Tobacco International та British American Tobacco.

Найбільший з них - Philip Morris International (сигарети Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, а також система нагріву тютюну IQOS та стіки HEETS до неї), - ще на початку повномасштабної війни заявив про намір продати свій російський бізнес та вийти з цього токсичного ринку. Але, зрештою, стало зрозуміло, що це все пусті слова – задля того, щоб українським споживачам зробити приємно і на Заході пропіаритися. Усі "спроби" продати російський бізнес начебто не мали успіху, і корпорація досі лишається одним з найбільших платників податків до російського бюджету.

Лише за 2021 рік вона перечислила до російської казни 4,7 мільярдів доларів! А це, на хвилиночку, вартість 1100 найновітніших російських танків "Прорив" у наймодернізованішій комплектації, разом з боєкомплектом – тобто, цілої танкової армії! Враховуючи, що загалом у збройних силах Росії на початок 2022 року нараховувалось 3300 танків, компанія Philip Morris за рік гіпотетично профінансувала аж третину з цієї кількості.

Потужний привід кинути курити.

Інша тютюнова корпорація - Japan Tobacco International (бренди сигарет Winston, LD, Camel, Sobranie) також не продемонструвала суворої принциповості. Після пустих обіцянок призупинити інвестиції в російський бізнес та маркетинг, компанія не знизила ефективність своєї "дочки".

Позаминулий 2021 рік JTI завершила з виручкою у 7,4 мільярди доларів. З цієї суми 3,6 мільярдів відправилися прямісінько до російського бюджету. А це вартість близько 100 російських винищувачів, що переносять "Кинжали" та майже щоденно тероризують українські міста – МіГ-31К.

Після цих відкриттів фраза "Куріння вбиває" на пачках сигарет починає грати новими барвами.

Компанія British American Tobacco (марки цигарок Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, а також система для нагріву тютюну glo) також повідомляє, що наразі перебуває у процесі виходу з російського ринку, але, схоже, що не надто поспішає. Як зазначають у компанії, менеджмент веде переговори із "дистриб’юторським консорціумом зі спільним управлінням" щодо продажу свого бізнесу в Росії та Білорусі. Це вся інформація, що доступна на даний момент: деталі щодо можливих покупців та термінів не повідомляються. Тому ми можемо лише сподіватись, що це не чергова голосна заява задля отримання репутаційних дивідендів.

Тим часом, у 2021 році ВАТ отримав 4,2 мільярди доларів виручки, з яких сплатив до російського бюджету 371 мільйон доларів податків. Якщо припустити, що сума сплачених податків у 2022-му співставна з попереднім роком, за ці кошти могли б бути придбані близько 46 тисяч російських "Лад" - на радість родин окупантів, які безславно сконали в Україні.

Водночас, поки конкуренти зволікають, компанія Imperial Tobacco (цигарки Davidoff, West, Prima) показала, що розривати зв’язки з Росією зовсім не складно, якщо є реальний намір це зробити – вона повністю завершила вихід з РФ, продавши свої "дочки" російським бізнесменам.

Напої та снеки з металевим присмаком

Яскраві барви логотипу PepsiСо, як одного з відомих та популярних американських символів, із початком повномасштабної війни перетворилися для українців на чергове нагадування про цинічність та безвідповідальність великого бізнесу. Адже американський виробник харчових продуктів, снеків та напоїв (бренди Pepsi, 7Up, Sandora, "Садочок", Lay’s тощо) досі продовжує свою діяльність в Росії.

Компанія не лише не гребує накопичувати "криваві" гроші, але й активно підтримує агресора своїми податками. Виручка холдингу в Росії у 2021 році склала 4,7 мільярди доларів, з яких 810 мільйонів пішли до російського бюджету. А це понад 60 реактивних систем залпового вогню "Смерч-М".

До речі, найближчий конкурент Pepsi - компанія Coca-Cola - хоч і голосно заявила про вихід з Росії, але на ділі бізнес повністю не згорнула. У 2022 році компанія пообіцяла більше не виготовляти та не продавати продукцію своїх брендів в РФ, змусивши росіян в паніці скупати залишки улюбленої коли в супермаркетах. Втім, згодом виявилося, що корпорація продовжує працювати на російських споживачів, виготовляючи соки "Добрий", Rich, "Моя сім’я" від імені російської "Мултон партнерс", яку придбала в далекому 2005 році. Оригінальна продукція компанії також потрапляє на російський ринок: переважно з ОАЕ, Ірану, Туреччини, Азербайджану, Казахстану, Грузії.

За даними Київської школи економіки, у 2021 році компанія Coca-Cola HBC AG отримала в Росії понад мільярд доларів виручки, поповнивши державну казну держави-агресора на 331 мільйон доларів. За ці гроші РФ могла побудувати 20 розвідувально-ударних вертольотів нового покоління К-52 "Чорний алігатор".

Швейцарська транснаціональна корпорація Nestle, яка виробляє популярні продукти харчування та напої (бренди Dolce Gusto, Coffee-mate, NESCAFÉ® Classic, Nesquik, "Світоч", PurinaOne, "Торчин" та Lion та багато інших), також продовжує працювати в Росії. Як і багато інших, вони обґрунтовують важливість своєї присутності в РФ – соціальною місією, адже, нібито, залишити росіян без їжі – це якось не по-людськи.

При цьому, в корпорації зазначали, що їхня діяльність в РФ "не буде сконцентрована на отриманні доходу, і тому, відповідно, сплачувати податки з прибутку вони не будуть". Звучить аж надто альтруїстично – навіщо бізнесу тримати "дочок", що не генерують прибутки? І чому б з таким підходом не почати роздавати свою продукцію безкоштовно? На кого розраховані такі наївні заяви – невідомо.

За результатами 2021 року Nestle вдалося виторгувати на російському ринку 3 мільярди доларів, з яких 502 мільйонів доларів пішло до російського бюджету. Ця сума еквівалентна побудові понад 167 самохідних гаубиць "Мста-С".

Особливою цинічністю відзначилася корпорація Mondelez International, що представлена на українському ринку улюбленими усіма шоколадками Milka, "Корона", печивом Oreo, TUC, тістечками "Ведмедик Барні", чіпсами "Люкс", жувальною гумкою Dirol та льодяниками Halls. Спочатку вони, як і решта конкурентів, пообіцяли частково пригальмувати бізнес в РФ. Але згодом, зрозумівши, що втрачати такий ласий шматок ринку їм не вигідно, включили "задню" та заспівали по-новому.

"Ми продовжуємо оцінювати ситуацію в Україні та Росії та нашу здатність постійно контролювати нашу операційну діяльність і бізнес, і ми продовжуємо консолідувати наші українські та російські дочірні компанії. Протягом першого кварталу 2022 року Україна згенерувала 0,3%, а Росія – 2,4% консолідованого чистого доходу, а протягом першого кварталу 2023 року Україна згенерувала 0,4%, а Росія – 2,8% консолідованого чистого доходу", - цитує цинічні слова менеджменту компанії проект "Leave Russia".

Що ж, очевидно, вибір зроблено, і аж ніяк не на користь України.

У 2021 році компанія отримала в Росії понад 1,3 мільярди доларів доходу, віддячивши за це російському бюджету сумою в 171 мільйон доларів. А це майже 470 бронетранспортерів БТР-82, що стоять на озброєнні російської армії.

Закривавлені банкноти

Не оминемо увагою й банки, що не поспішають згортати справи в країні-терористі, щедро обслуговуючи рахунки росіян та пропонуючи вигідні умови накопичення їхніх статків.

Це, зокрема, "Райффайзенбанк" - дочірня компанія австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International. Цей банк вважається системно значущим в Росії. Він не тільки продовжує працювати на території РФ, але й нарощує свої доходи. Нарівні з російськими банками "Райффайзенбанк" надає військовим РФ кредити за пільговими умовами. Внаслідок цього, Національне агентство з запобігання корупції включило Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Недалеко пішов і угорський OTP Bank Group – фінансова установа, що й досі входить в ТОП-50 найбільших російських банків. Після повномасштабного вторгнення OTP Bank заявив, що його російська "дочка" згорнула корпоративне кредитування та призупинила перекази в доларах США. Що ж, це надзвичайно потужний жест на підтримку України.

При цьому, російські підрозділи обох банків - Raiffeisen Bank International та OTP Bank Group – визнають на своїх сайтах існування так званих "ЛНР" та "ДНР" і слідують кремлівським методичкам, називаючи війну в Україні "спецоперацією".

Обіцяють, але не припиняють роботу в РФ

Окрім відвертих спонсорів війни в Україні, є цілий ряд компаній, які, зробивши гучну заяву про засудження військової агресії в Росії та припинення бізнесу на території РФ, врешті рещт, обрали шлях не повного прощання, а лише часткового виходу: згортання окремих напрямків діяльності, припинення нових інвестицій. Однак при цьому, вони дозволяють своїм компаніям працювати, генерувати прибутки та, звісно ж, платити податки в країні-агресорі.

"Багато компаній прикриваються гуманітарними цілями, заявляють, що не будуть вкладати гроші в рекламу, збільшувати потужності тощо. Однак це все одно підтримка російського терористичного режиму", - розповів експерт Ради економічної безпеки України Антон Микитюк.

Слизькою стежкою дружби з Росією пішла, зокрема, Procter & Gamble - американська корпорація, що відома своїми брендами Pampers, Ariel, Always, Venus, Gillette, Head&Shoulders, Pantene. І хоча компанія стверджує, що призупинила нові капітальні інвестиції та рекламну діяльність, вона лишається масштабним роботодавцем (пропонуючи роботу близько 2,5 тисяч росіян) та платником податків в країні-агресорі.

"У РФ працюють два заводи P&G: завод з виробництва бритв Gillette в Санкт-Петербурзі і завод з виробництва туалетних засобів в Тульській області, що сприяє надходженню в російський бюджет і фінансуванню військових злочинів Росії", - повідомляли у НАЗК.

У 2022 році компанія поповнила російський бюджет на 10 мільйонів доларів, що еквівалентно вартості близько 250 іранських безпілотників Shahed-136/131.

Німецька фармацевтична компанія Bayer припинила всі неважливі, на їхню думку, бізнес-операції в Росії та Білорусі, але продовжує постачання продуктів охорони здоров’я та сільського господарства. В минулому році, отримавши 1,3 мільярди доларів виручки в Росії, компанія перерахувала в казну ворога 199 мільйонів доларів податків. А це вартість виробництва майже 20 гіперзвукових ракет "Кинжал" ("гордості" російського ракетобудування).

Johnson & Johnson - американська компанія, яка виробляє медичні прилади, фармацевтичні препарати та споживчі товари, також продовжує свою діяльність в Росії. Вона призупинила рекламу, участь у клінічних випробуваннях та інвестиційні проекти, але продовжує постачати ліки та медичні вироби на ринок країни-окупанта. Минулого року в якості податків компанія подарувала російському бюджету 204 мільйони доларів. За ці кошти можна побудувати більше 30 крилатих ракет "Калібр".

Не відзначилися принциповістю та сталевою волею і відомі виробники автомобілів: BMW та Mitsubishi. Німецький BMW (із обсягами продажів на російському ринку на рівні 859 мільйонів доларів) призупинив місцеве виробництво, але з ринку повністю не пішов. Тоді як японський Mitsubishi, що минулого року отримав від російського бізнесу 549 мільйонів доларів доходів, частково призупинив роботу свого заводу в Росії, хоча й продовжує сплачувати податки.

Компанія Red Bull, світовий лідер ринку енергетичних напоїв, призупинила всі маркетингові заходи та нові інвестиційні проекти в Росії, але продовжує виробництво через свою дочірню компанію. А французька компанія BlaBlaCar, хоч і призупинила інвестиційну діяльність в Росії, але продовжує надавати громадянам цієї країни свої послуги.

Російська присутність в українських супермаркетах

На жаль, продукція усіх зазначених вище компаній продовжує продаватись в українських супермаркетах та користуватись неабияким попитом серед українців. Але це ще нічого, адже, окрім вже згаданих торгових марок, в українських магазинах можна й досі натрапити на товари, що прямо чи опосередковано належать росіянам або пов’язаним з ними бізнесам. Хоча вони й добре це приховують. А ми через власне незнання продовжуємо підтримувати їх своїми грошима.

Кореспондент УНІАН пройшовся рядами торгівельних мереж "Сільпо", АТБ, "Фора" та "Ашан", щоб перевірити, чи не ховаються на їхніх полицях товари сумнівного походження.

Такими виявилися, зокрема, популярні серед наших співвітчизників молочні продукти "Простоквашино", йогурти "Чудо", дитяче харчування "Агуша", чаї Curtis, які, за даними Opendatabot, належать резидентам РФ.

Абсолютно законно придбати їх досі можна в усіх українських торгових мережах, адже, за даними розслідувачів, аби уникнути санкцій та продовжувати легально продаватися на українському ринку, ці торгові марки перереєстровуються на нових власників. Аби змусити їх піти – нам просто потрібно припинити їх купувати.

Інші сумнівні торгові марки, зокрема, зубна паста Splat та засіб від комах "Раптор", - нам трапилися у мережах "Фора" та "Ашан". Ці бренди також дуже постаралися, аби відхреститися (номінально або фактично – це вже питання із зірочкою) від російського коріння.

Усі ці товари наразі виготовляються деінде в Європі, і потрапляють на український ринок цілком легально - з юридичної точки зору до них, на жаль, не придертися.

Але зіркою нашої ревізії став "Ашан". Знахідка на полицях цієї мережі (материнська компанія якої, як ви пам’ятаєте, досі лишається кремлівським симпатиком) нас приголомшила!

Чи не бажаєте ви придбати подовжувач, виготовлений безпосередньо в Росії, на етикетці якого зазначено, що він "отвечает требованиям Таможенного союза"?

Це вже зашквар.

Знаходиться магазин, що відзначився, у Києві за адресою: проспект Степана Бандери, 15. Очевидно, менеджмент українського "Ашану" спробує виправдатись тим, що закуплені ці подовжувачі були ще до повномасштабного вторгнення, але, на нашу думку, звучатиме це не переконливо, тому і майданчик для цих аргументів ми надавати не хочемо. Адже як можна продовжувати підкладати українцям російські товари після усіх звірств, скоєних цими нелюдами в нашій державі? Гроші ж вже сплачені, шкода втрачати, еге ж…

Ложка меду в бочці дьогтю

Втім, не усі міжнародні корпорації розміняли власні принципи на брудні російські гроші. Деякі компанії, пообіцявши попрощатися з РФ, дійсно це зробили, і на заваді їм не стали ні складні бізнес-процеси, ні пошук покупців, ні побоювання щодо втрати персоналу, ні втрата потенційних доходів.

Водночас, варто зазначити, що майже усі вони залишили за собою право викупити власні активи протягом певного терміну – тобто вже після завершення війни й аналізу поточного стану справ в Росії.

Світлу сторону сили обрали, зокрема, мережі закладів харчування McDonald's та кав’ярень Starbucks, виробники автомобілів Groupe Renault, Volkswagen Group, Nissan, Mercedes-Benz, швейцарська косметична компанія Wella, виробники технологічного обладнання Bosch, Siemens, Electrolux, найбільша у світі мережа таксі Uber та ряд інших.

За даними Київської школи економіки, вихід з Росії остаточно завершили 258 компаній. Хоча це ще не означає, що продукція їхніх брендів повністю полишила прилавки російських магазинів, а сервісні служби припинили обслуговування раніше проданих в Росію товарів.

Зрозуміло, що в результаті повномасштабної війни, розв’язаної Росією в Україні, міжнародний бізнес опинився на перехресті: підтримка західних цінностей означає для них втрату надприбутків з російської території, а продовження бізнесу з РФ тягне за собою репутаційні збитки.

Втім, корпораціям варто нарешті збагнути, що сплачуючи податки до російського бюджету (а це шалені суми), вони безпосередньо сприяють продовженню війни, допомагаючи країні-терористу відновлювати власні втрати на полі бою. І відбілитися від цього їм не допоможе жодна гуманітарна допомога, яку вони час від часу передають українській стороні, аби зробити на цьому піар.

Українським споживачам, у свою чергу, також варто зробити свій вклад у донесення цієї позиції до транснаціоналів – почати масово бойкотувати компанії, що поки не вважають за потрібне полишати зв’язки з Росією. Так, це відомі і улюблені усіма бренди, однак вони не є незамінними.

Надія Бурбела, Богдан Слуцький