В Україні спочатку року зарплата чиновників зросла майже в половину: скільки отримують

Зазначається, що серед міністерств найвищу зарплату отримують співробітники Міністерства цифрової трансформації.

Середня зарплата чиновників в Україні в серпні поточного року становила 55,8 тисячі гривень. Із січня оплата праці в державних відомствах зросла на 44,6%.

У Міністерстві фінансів повідомили, на початку року зарплата становила 38,6 тисячі гривень.

За рівнем зарплат лідирує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 111,9 тисячі гривень, а зарплата керівництва одна з найвищих - 223,6 тисячі гривень.

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Водночас більші зарплати в Антимонопольному комітеті - в середньому 97 тисяч гривень, а зарплата керівництва - 191,2 тисячі гривень.

Що стосується Секретаріату Кабінету міністрів, то тут середня зарплата трохи нижча - 71,5 тисячі гривень, а керівництво отримує 121,8 тисячі гривень. Водночас в Апараті Верховної Ради середня зарплата дещо скромніша - 65,3 тисячі гривень.

При цьому серед міністерств найбільше отримують співробітники Міністерства цифрової трансформації. Тут середня зарплата на рівні 74,1 тисячі гривень.

На другому місці Міністерство юстиції з оплатою праці в 63,2 тисячі гривень, а на третьому - Міністерство розвитку громад і територій із середньою зарплатою 62,6 тисячі гривень. Також до п'ятірки увійшли Міністерство фінансів - 62 тисячі гривень і Міністерство культури та інформаційної політики - 60,7 тисячі гривень.

Зарплата в Україні - останні новини

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що всі соціальні виплати у 2025 році будуть профінансовані з державного бюджету України.

Водночас він зазначив, що підвищувати мінімальну зарплату наступного року немає можливості, тому вона залишиться на рівні 8 тисяч гривень.

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