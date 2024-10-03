В Україні зросла середня зарплата: хто заробляє найбільше

Зазначається, що найнижчі зарплати у сферах мистецтва та освіти.

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 20%. Найбільше українці отримують у таких сферах, як ІТ, маркетинг та фінанси.

За даними Мінекономіки, у першому півріччі середня зарплата у сфері "Інформація та телекомунікації" становить 49 831 гривню, а у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 39 503 гривні. На третьому місці "Професійна наукова та технічна діяльність" - 27 308 гривень.

Також до п'ятірки увійшли "Державне управління та оборона" із зарплатою в 25 331 гривню і "Торгівля" - 23 534 гривні.

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При цьому найнижчий рівень оплати праці у сфері "Мистецтва" та "Освіти" - 14 381 гривня і 13 862 гривні відповідно.

Водночас у Держстаті зазначили, що середня зарплата до вирахування податків у другому кварталі зросла до 20964 гривень.

Зарплата в Україні - останні новини

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що підвищити мінімальну зарплату у 2025 році немає можливості, тому вона залишиться на рівні 8 тисяч гривень.

При цьому середня зарплата чиновників в Україні в серпні поточного року склала 55,8 тисячі гривень. Із січня оплата праці в державних відомствах зросла на 44,6%.

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