Зарплати ростуть третій місяць поспіль.

У липні середня зарплатня підвищилась у чотирьох областях: Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській. Зростання відбулося у межах 225-1050 гривень.

Про це йдеться у дослідженні ринку праці від work.ua за підсумками липня. У липні середня зарплата підвищилась у Дніпропетровській області з 16 000 до 16 500 грн, у Київській — з 18 750 до 19 000 грн, у Львівській — з 16 775 до 17 000 грн, в Одеській — з 16 275 до 17 325 грн. У Харківській області зарплата без змін — 16 000 грн.

Найбільше зростання середніх зарплат, які вище, ніж середня зарплата в Україні, відбулось у категоріях:

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до 33 000 грн (+6%) у категорії "Нерухомість";

до 32 500 грн (+8%) у категорії "Топменеджмент, керівництво вищої ланки"";

до 22 500 грн (+5%) у категорії "Продаж, закупівля";

до 21 000 грн (+5%) у категорії "IT, комп’ютери, інтернет";

до 20 000 грн (+11% ) у категоріях "Страхування" та (+5%) "Управління персоналом, HR";

до 19 950 грн (+5%) у категорії "Сільське господарство, агробізнес";

до 18 500 грн (+6%) у категорії "Краса, фітнес, спорт".

Сімка найвищих зарплат за посадами (не керівні та не з ІТ):

53 000 грн отримував медіабаєр (спеціалісти з розміщення реклами у ЗМІ);

42 500 грн — водій-міжнародник;

38 750 грн — бізнес-аналітик;

36 250 грн — ендодонтист (лікарі, що спеціалізуються на лікуванні зубних каналів);

35 000 грн — рієлтор;

32 500 грн — координатор зі збуту, рихтувальник;

30 000 грн — 3D-візуалізатор, автоелектрик, автомеханік, бурильник, головний бухгалтер, дизеліст, технолог меблів.

Найнижчі зарплати від 6 750 до 11 000 грн спостерігалися у консьєржів, санітарів, прибиральників, посудомийників, асистентів ветеринарного лікаря та інтерв’юерів.

Робота та зарплати під час війни

Згідно з дослідженням сайту з пошуку роботи Work.ua, ринок праці в Україні протягом літа в цілому продовжує відновлюватися: дещо знизились темпи зростання і зменшилась кількість шукачів, проте підросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів.

Ймовірно, на думку аналітиків ринку праці, восени на нас чекає черговий крок уперед як за кількістю пропозицій роботи, так і в перегляді зарплат на тлі дефіциту кадрів.

У червні 2023 року стало відомо, що в українській IT-сфері працює близько 240 тисяч чоловіків і понад 71 тисяча жінок. Так, близько 19 тисяч жінок працюють тестувальниками, а ще по 12 тисяч працюють у розробці й рекрутингу. Відомо, що 87% усіх IT-фахівців оформлені як ФОПи. Тому можна припустити, що усього нині 312 тисяч айтівців в Україні.

Станом на 10 липня 2023 року Київ повернувся на перше місце за рівнем зарплат розробників. Згідно дослідження, медіанна зарплата розробників в Україні вже рік майже не змінюється. В першому півріччі цього року вона становила 3 тис. 435 доларів і зросла всього на 35 доларів порівняно з груднем 2022 року.

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