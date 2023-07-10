Київ повернувся на перше місце за рівнем зарплат розробників.

Медіанна зарплата розробників в Україні вже рік практично не змінюється, однак є тенденція до зменшення зарплат найоплачуваніших фахівців.

Як повідомляє веб-портал про IT-галузь України DOU, у травні-червні цього року було проведено опитування українських айтівців щодо їхніх зарплат на основі аналізу відповіді 6 тис. 605 розробників, які живуть в Україні або виїхали за кордон через війну, але планують повернутися.

Згідно дослідження, медіанна зарплата розробників в Україні вже рік майже не змінюється. В першому півріччі цього року вона становила 3 тис. 435 доларів і зросла всього на 35 доларів порівняно з груднем 2022 року.

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Також у цьому році припинилося зростання зарплат досвідчених розробників, яке відбувалося після початку повномасштабного вторгнення. В першому півріччі цього року навіть трохи зменшилися на 100 доларів медіанні зарплати розробників рівня Senior та становили до 4 тис. 900 доларів. Така ж тенденція і в Tech Lead, де зарплати повернулись до рівня літа 2022 року та становили 5 тис. 500 доларів, що на 375 доларів менше попередніх показників. Підвищилися лише на 100 доларів зарплати Тимлідів (IT-фахівець, який керує своєю командою розробників – УНІАН) до 5 тис. 200 доларів.

Зазначається, що розробники з менш ніж річним досвідом роботи можуть розраховувати на 500–700 доларів на місяць. Значне збільшення зарплат починається з другого року роботи, і найактивніше компенсацію підвищують у перші вісім років. Після цього значного зростання медіанних зарплат зі збільшенням досвіду вже не спостерігається.

При цьому найвищі медіанні зарплати у розробників, які виїхали за кордон, але планують повернутися в Україну – 4 тис. 500 доларів.

"Уперше з початку повномасштабного вторгнення Київ випередив Львів за медіанними зарплатами розробників: $3750 проти $3725. Це може бути ознакою поступового повернення айтівців до Києва, адже більш досвідчені фахівці частіше виїжджали зі столиці з початком повномасштабної війни. Середні зарплати розробників рівня Senior+ у Києві дещо вищі, ніж у Львові, у той час як зарплати джунів і мідлів не відрізняються", - йдеться в дослідженні.

Робота в Україні - деталі

У червні цього року стало відомо, що в українській IT-сфері працює близько 240 тисяч чоловіків і понад 71 тисяча жінок. Так, близько 19 тисяч жінок працюють тестувальниками, а ще по 12 тисяч працюють у розробці й рекрутингу. Відомо, що 87% усіх IT-фахівців оформлені як ФОПи. Тому можна припустити, що усього нині 312 тисяч айтівців в Україні.

Також 7 липня стало відомо, що на фоні загального спаду ІТ в Україні на ринку зростає попит на кандидатів без досвіду. Так, кількість вакансій для таких фахівців за півроку зросла майже вдвічі. Водночас зарплати досвідчених технічних фахівців з досвідом скоротилися на 500 доларів.

Ринок праці в Україні протягом літа в цілому продовжує відновлюватися: дещо знизились темпи зростання і зменшилась кількість шукачів, проте підросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів.