Джерелом для покриття цих майбутніх інвестицій мають стати конфісковані російські активи.

Станом на початок 2023 року Росія за допомогою війни проти України нанесла збитків і руйнувань Україні на суму 600-750 мільярдів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн після засідання Колегії комісарів Європейської комісії з урядом України.

"Ми свідомі того, що під час війни повноцінне відновлення неможливе, тому що є загроза прильоту ракети або артилерійських снарядів, авіаційних бомб, і зруйнувати те, що ми відновили. Але є необхідність стадії rapid recovery - швидкого відновлення для виживання. Ми не можемо не відновлювати енергопостачання, теплопостачання, водопостачання, госпіталі і школи, які не зруйновані повністю є, а пошкоджені. Ми маємо допомогти людям відновлювати непошкоджене житло", - заявив Шмигаль.

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Він сказав, що за оцінками українських експертів і експертів Світового банку, стадія швидкого відновлення коштуватиме 17 мільярдів євро.

За його словами, є декілька джерел для такого фінансування: це конфісковані російські активи в Україні (було конфісковано активи двох російських банків), це бюджет України з доходів Національного банку, кошти українських партнерів з США, Євросоюзу та інших країн, кошти фонду United24, пожертви від фізичних осіб і компаній та корпорацій з усього світу.

"Таких коштів, на сьогодні, вже зібрано понад 3,5 мільярда євро. Щодо решти - до 17 мільярдіів - ми ведемо перемовини з нашими партнерами. Я перконаний, ми знайдемо підтримку", - зазначив політик.

При цьому він вказав, що за оцінками Світового банку на 1 червня минулого року, Росія нанесла збитків Україні і руйнувань на суму, яка необхідна для відновлення - це 350 мільярдів доларів. Станом на початок 2023 року ця сума може сягати від 600 до 750 мільярдів доларів.

Він додав, що джерелом для покриття цих майбутніх інвестицій мають стати конфісковані російські активи. За його словами, Росія має платити за руйнацію і жертви.

Держбюджет-2023 - що відомо

3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік. Дефіцит держбюджету заклали понал 20% ВВП, а покривати його планують коштом партнерів. Пр цьому прогнозний рівень інфляції - 28%.

Доходи державного бюджету очікуються на рівні 1,3 трлн грн, а видатки – 2,6 трлн грн.

31 січня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про збільшення витрат держбюджету на 5,5 мільярда гривень.

2 лютого міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україні не вистачає 10 млрд доларів у вигляді зобов'язань з надання допомоги, щоб повністю покрити дефіцит держбюджету.

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