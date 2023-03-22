Продовжують зростати збитки таких сфер, як інфраструктура, освіта, енергетика, транспорт, торгівля та охорона здоров'я.

Сума збитку, завданого інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, станом на лютий 2023 року збільшилася ще на $6 млрд і становить $143,8 млрд.

Як повідомляє прес-служба KSE Institute, продовжують зростати збитки таких сфер, як інфраструктура, освіта, енергетика, транспорт, торгівля та охорона здоров'я.

Зросли також збитки, завдані енергетиці України, сума яких становить $8,1 млрд. Збільшення оцінки втрат відбулося за раніше завданими збитками ядерній енергетиці, а також у зв'язку з оновленням розрахунків про пошкодження об'єктів з транспортування природного газу.

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Сума збитку від руйнувань житлового фонду на рівні $53,6 млрд. В цілому пошкоджено або зруйновано більше 150 000 житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки.

На другому місці за сумою завданих збитків - сфера інфраструктури. За підсумками року повномасштабної війни збиток цій сфері оцінюється в $ 36,2 млрд. За цей час було зруйновано або пошкоджено більше 25 000 кілометрів доріг державного і місцевого значення і 344 моста і мостових переходу.

Також тривають пошкодження та руйнування освітніх закладів - таких 3170. Серед них майже 1500 закладів середньої освіти, 909 - дошкільної, 528 - вищої. Станом на кінець лютого 2023 року на $300 млн порівняно з грудневими розрахунками зросли збитки сфери освіти – до $8,9 млрд.

Ще на $2,1 млрд зросла сума прямих втрат, заподіяна агропромисловому комплексу та земельним ресурсам. В даний час оцінка збитку цій сфері становить $8,7 млрд.

До кінця лютого 2023 року суттєво зросла також кількість пошкодженого та зруйнованого транспорту. У порівнянні з розрахунками на кінець 2022 року, кількість таких авто зросла на 28,5 тис. всього в результаті зруйновано або пошкоджено 223,4 тис. автомобілів на $3,1 млрд.

Війна і збитки України

Станом на 2 лютого 2023 року Росія завдала Україні збитків в сумі 600-750 мільярдів доларів.

За оцінками Світового банку на 1 червня 2022 року, Росія завдала збитків Україні на 350 мільярдів доларів.

Станом на початок 2023 року ця сума може сягати від 600 до 750 мільярдів доларів.

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