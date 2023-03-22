Сума збитку, завданого інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, станом на лютий 2023 року збільшилася ще на $6 млрд і становить $143,8 млрд.
Як повідомляє прес-служба KSE Institute, продовжують зростати збитки таких сфер, як інфраструктура, освіта, енергетика, транспорт, торгівля та охорона здоров'я.
Зросли також збитки, завдані енергетиці України, сума яких становить $8,1 млрд. Збільшення оцінки втрат відбулося за раніше завданими збитками ядерній енергетиці, а також у зв'язку з оновленням розрахунків про пошкодження об'єктів з транспортування природного газу.
Сума збитку від руйнувань житлового фонду на рівні $53,6 млрд. В цілому пошкоджено або зруйновано більше 150 000 житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки.
На другому місці за сумою завданих збитків - сфера інфраструктури. За підсумками року повномасштабної війни збиток цій сфері оцінюється в $ 36,2 млрд. За цей час було зруйновано або пошкоджено більше 25 000 кілометрів доріг державного і місцевого значення і 344 моста і мостових переходу.
Також тривають пошкодження та руйнування освітніх закладів - таких 3170. Серед них майже 1500 закладів середньої освіти, 909 - дошкільної, 528 - вищої. Станом на кінець лютого 2023 року на $300 млн порівняно з грудневими розрахунками зросли збитки сфери освіти – до $8,9 млрд.
Ще на $2,1 млрд зросла сума прямих втрат, заподіяна агропромисловому комплексу та земельним ресурсам. В даний час оцінка збитку цій сфері становить $8,7 млрд.
До кінця лютого 2023 року суттєво зросла також кількість пошкодженого та зруйнованого транспорту. У порівнянні з розрахунками на кінець 2022 року, кількість таких авто зросла на 28,5 тис. всього в результаті зруйновано або пошкоджено 223,4 тис. автомобілів на $3,1 млрд.
Війна і збитки України
Станом на 2 лютого 2023 року Росія завдала Україні збитків в сумі 600-750 мільярдів доларів.
За оцінками Світового банку на 1 червня 2022 року, Росія завдала збитків Україні на 350 мільярдів доларів.
Станом на початок 2023 року ця сума може сягати від 600 до 750 мільярдів доларів.