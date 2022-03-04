МВФ розглядає виділення Україні додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з виконавчим директором Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою фінансову підтримку України.

Про це президент написав на своїй сторінці в Facebook Twitter.

"Провів переговори з виконавчим директором МВФ Кристаліною Георгієвою. Обговорили фінансову підтримку України. Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство з фінансування відновлення України після завершення російської агресії", - зазначив він.

Глава НБУ Кирило Шевченко разом з міністром фінансів Сергієм Марченко звернувся до МВФ з проханням ініціювати виділення Україні додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Фонду для його держав-членів - інструментом швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI).

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