Позицію України в переговорному процесі значно підсилюють західні партнери.

Позиція Президента Володимира Зеленського щодо переговорів із Російською Федерацією залишається жорсткою: Україна не піде на жодні поступки, які можуть принизити нашу боротьбу за територіальну цілісність.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк під час брифінгу.

"Президент Зеленський точно не піде на жодні поступки, які можуть так чи інакше принизити нашу боротьбу, яка сьогодні ведеться в Україні за її територіальну цілісність і свободу", – наголосив він.

"Тому перемовини будуть іти тяжко. Але вони будуть іти", – додав Подоляк.

За його словами, Глава держави чітко розуміє всі нюанси та обставини переговорів з Російською Федерацією.

"Ми не просто перебуваємо на переговорах або просто слухаємо їх. Ми розуміємо, куди вони хочуть зайти, чому вони так думають і яка у них ситуація насправді", – сказав Михайло Подоляк.

Він наголосив, що позицію України в переговорному процесі значно підсилюють західні партнери та успіхи Збройних Сил.

За словами Подоляка, коли РФ планувала військову операцію в Україні, то очікувала, що вона буде дуже короткою, а наслідки у вигляді санкцій – не такими суттєвими.

"Але на сьогодні ми отримали затяжну битву навколо багатьох міст України. Ми бачимо, що це вже гуманітарна катастрофа в центрі Європи, і, безумовно, пакет санкцій, які сьогодні наші західні партнери накладають на Росію, створює для них дуже тяжкі наслідки, які триватимуть рік-два-три, навіть якщо їх сьогодні скасувати", – розповів Михайло Подоляк.

Він зазначив, що санкції вже обвалили економіку РФ, тому російська сторона прагне вийти на якісь рішення на переговорах.

"Зрозуміло, що ці рішення мають бути в інтересах України, бо коли вони заходили в переговорний процес, це була одна позиція... Сьогодні Україна воює так, як ніхто не очікував", – наголосив радник керівника Офісу Президента.

Він також зробив акцент на тому, що українська сторона готова продовжувати перемовини в будь-який момент, і припустив, що наступний раунд перемовин з РФ відбудеться вже за кілька днів.

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