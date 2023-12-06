Закон є однією вимог щодо співпраці з МВФ.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 грудня, підписав закон скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

Це випливає із картки законопроекту (№ 10016-д) на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що його метою проекту є виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок, тобто виконання вимог МВФ для ухвалення третього траншу за новою програмою співробітництва з Україною.

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До проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік мали рівень сплати податку на прибуток менший, ніж 50% по галузі, а також ПДВ менший, ніж 50% по галузі. Крім того, розраховувати на перевірки можуть підприємці, у яких річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу, а також ті, у яких дебіторська заборгованість вдвічі більша за кредиторську.

Повернення довоєнного податкового тиску на бізнес

Верховна Рада у червні прийняла закон, який передбачав скасування з 1 серпня єдиного податку в 2% і мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг. Він набрав чинності з 1 серпня.

17 жовтня парламент ухвалив у першому читанні законопроект № 10016-д щодо розширення переліку проведення документальних планових податкових перевірок бізнесу.

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