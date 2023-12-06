Глава держави поспілкувався з воїнами про їхній бойовий шлях, самопочуття, потреби та умови лікування, а також вручив їм нагороди.

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських захисників в одному з київських госпіталів. Про це повідомляється на сайті глави держави. Зокрема, президент у День Збройних Сил України відвідав у госпіталі українських захисників.

Зеленський поспілкувався з воїнами про їхній бойовий шлях, самопочуття, потреби та умови лікування, а також вручив їм нагороди. Разом з тим, глава держави подякував бійцям за службу і за захист України.

"Подяка від усіх нас, від усього українського народу, за ваш героїзм", - наголосив президент.

Як сказано у повідомленні прес-служби президента, під час відвідування Зеленським одного зі столичних госпіталів, молодшому сержанту Валерію Кучеренку присвоєно звання Героя України. Зеленський вручив йому орден "Золота Зірка".

У цьому зв'язку сказано, що у жовтні 2023 року молодший сержант очолював штурмову групу для захоплення ворожої позиції на Луганщині. Під щільним вогнем противника Валерій Кучеренко ручними гранатами знищив ворожу вогневу точку й першим увійшов на позицію, де з автомата знешкодив п’ятьох окупантів. Проте внаслідок вибуху ворожої гранати сам зазнав важких осколкових поранень усіх кінцівок. Його евакуювали з поля бою. Через поранення Валерій втратив руки. Нині захисник готується до встановлення біонічних протезів.

"Швидкого одужання. Ти – герой. В Україні ніхто не забуває таких героїв. На таких плечах і тримається наша держава", – сказав Зеленський під час спілкування з Валерієм і його дружиною Веронікою.

Президент вручив також ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів вісьмом бійцям. Крім того, він ознайомився з роботою клініки урології, де йому розповіли про операційні можливості, які клініка отримала завдяки новому контактному багатофункціональному лазерному літотриптору. У центрі детоксикації главі держави показали зал гемодіалізу.

Зеленський поспілкувався з медичним персоналом закладу. Він подякував лікарям за збережені життя військових і допомогу захисникам у відновленні. Президент вручив медикам ордени княгині Ольги ІІІ ступеня та ордени Данила Галицького.

"Хочу подякувати вам від тисяч людей, чиї життя ви зберегли своєю роботою. Я розмовляв сьогодні з хлопцями. Хтось усміхається, хтось хоче знову повернутися на фронт. Та найголовніше, що ви повернули їх до життя. Дякую", – наголосив Зеленський.

День Збройних Сил України

Сьогодні, 6 грудня, відзначається День Збройних Сил України. Президент Зеленський записав відеопривітання з нагоди Дня ЗСУ. Йдучи центром Києва по вулиці Грушевського, вітаючись з людьми, які йшли йому на зустріч, глава держави зазначив, що йде до стіни пам'яті тих, хто віддав життя за Україну.

За його словами, це свято сильних, сміливих і незламних чоловіків і жінок, які служать в ЗСУ і боронять державу та тих, хто віддав своє життя за те, щоб "не віддати Україну", не дозволити окупантам пройтися парадом по центру Києва.

Також УНІАН писав, що 32-й День народження української армії країна відзначає в один із найважчих періодів її історії. В активну фазу 10-го року війни, під час постійних штурмів. ТСН згадала багато доленосних сторінок: що було з українським військом 100 років тому, як розвалювали пострадянську українську армію та як військо відроджувалося, коли вже майже було зруйнованим.

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