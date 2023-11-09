Перевірки повертаються з 1 грудня.

Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №10016-д, яким розширили перелік проведення документальних планових податкових перевірок бізнесу.

Як повідомив депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, це рішення підтримав 231 народний обранець. "В тексті майже нічого не змінилося після першого читання. Окрім того, що строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопад на 1 грудня, а мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року", - зазначив він.

За словами Железняка, прийняття законопроекту є однією з останніх вимог Міжнародного валютного фонду для ухвалення третього траншу за новою програмою співробітництва з Україною.

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Таким чином, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік мали рівень сплати податку на прибуток менший, ніж 50% по галузі, а також ПДВ менший, ніж 50% по галузі. Також розраховувати на перевірки можуть підприємці, у яких річний дохід становить понад 10 млн грн, при тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу, а також ті, у яких в два рази більша дебіторська заборгованість, ніж кредиторська.

Повернення довоєнного податкового тиску на бізнес

Парламент у червні прийняв в цілому законопроєкт, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку в 2% і мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, Тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг.

У липні Рада розблокувала закон про повернення податків на довоєнний рівень.

З 1 серпня набрав чинності податковий закон, завдяки якому повертається довоєнне оподаткування підприємців.

17 жовтня 2023 року Рада зробила перший крок до розширення перевірок бізнесу податковою.

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