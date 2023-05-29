Передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА.

Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроєкти, які суттєво полугшують роботу для виробників дронів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, зазначивши при цьому, що передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

"Проектами передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА. Підприємство, яке ввезло такі складові має звітувати про використання таких товарів. У разі нецільового використання таких ввезених товарів підприємство повинно буде доплатити митні платежі від яких його було звільнено та сплатити пеню", - зазначив він.

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Виробництво дронів під час війни

24 березня 2023 року Кабмін дав старт масовому виробництву українських дронів. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт.

Постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва держава підняла частку прибутку до 25%.

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