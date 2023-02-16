Життя у кредит: як організувати особисті фінанси та не потрапити в боргову яму

Через війну рашистів проти України частина громадян втратила можливість повернути банківські позики, і банки вже зіткнулися із значним зростанням частки проблемних кредитів. УНІАН розбирався, як бути з вже наявним кредитом у разі втрати доходів та як з розумом скористатися позиковими коштами.

Кредитний ресурс для деяких людей та бізнесів є корисним інструментом віднайти кошти, які потрібні тут і зараз. Але нерідко кредити стають непідйомним тягарем для людей, які, невірно оцінивши свої можливості, перестають виплачувати позику. А це, відповідно, стає проблемою для банку, що видав кредит, який не отримує назад надані кошти та втрачає процентний дохід.

Війна варварської Росії проти нашої країни, яка триває майже рік, безперечно, негативно позначилась на спроможності віддавати кредити. Адже чимало українців втратили дохід, а багато хто - ще й житло і будь-які засоби для існування. Згідно з грудневим опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", третина українців, які мали роботу до війни, наразі не працюють, а кожен десятий – втратив практично всі доходи.

Все це призвело до зростання частки непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках. За визначенням Національного банку, непрацюючими є кредити, за якими відбулося прострочення платежу понад 90 днів, або існує неможливість вчасного погашення боргу позичальника без стягнення забезпечення.

"Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38 відсотків порівняно з 30 відсотків на 1 січня 2022 року. Обсяг непрацюючих кредитів зріс за рік на 87 млрд гривень - до 432 млрд гривень", - повідомили у НБУ.

Зазначається, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну переломило тенденцію поступового скорочення частки непрацюючих кредитів в українських банках, яке тривало з 2018 року: за цей час обсяг NPL зменшився на майже 300 млрд гривень.

"Наслідки війни – руйнування активів та заставного майна, втрата доходів та погіршення платоспроможності позичальників знижують їх спроможність обслуговувати кредити, погіршують якість кредитних портфелів банків та зумовлюють збільшення відрахувань у резерви", - наголошує регулятор.

При виникненні проблемних кредитів банки мають відповідно збільшити відрахування до резервів, аби мати змогу перекрити втрачені кошти. За даними Нацбанку, банки вже визнали значні кредитні втрати – від початку повномасштабної війни обсяги відрахування в резерви під кредити перевищили 100 млрд гривень і становлять понад 12% кредитного портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року. Потенційні втрати кредитного портфеля банків внаслідок війни, економічної кризи та енергетичного терору країни-агресора можуть сягнути 30%.

Складність ситуації на кредитному ринку

Людина, яка не сплачує позику, може втратити заставу за її наявності, погіршити свою кредитну історію, через що в майбутньому не зможе отримати жодного кредиту. Це стосується і вітчизняного бізнесу, який також переживає не найкращі часи. А банки втрачають доходи, при цьому вони мають виплачувати відсотки по депозитам своїм вкладникам. Тому ефективне врегулювання проблеми з кредитами в інтересах як позичальника, так і фінансової установи.

Як розповів УНІАН заступник голови правління банку COMINBANK Борис Рафалович, від початку широкомасштабного вторгнення російської армії на нашу землю і до червня 2022 року кількість виданих кредитів фізособам зменшилася майже на 90%.

"З червня-липня минулого року на ринку спостерігається делікатна "відлига": з одного боку деякі комерційні банки запровадили нові короткострокові та середньострокові кредитні програми (від 3 місяців до 1 року), а з іншого боку - поступово зростає кількість громадян, готових скористатися кредитами", - сказав він.

За словами Рафаловича, до початку війни кількість проблемних кредитів у кожному банку оцінювалося на рівні 1-5% від загальної кількості займів. Війна завжди непередбачувана своїми наслідками, тому очікувано, що з кінця лютого 2022 року кількість проблемних кредитів збільшилася до рівня 30-40%.

Пік зростання проблемних кредитів спостерігався навесні 2022 року, але вже з другої половини жовтня, з моменту поступової стабілізації курсу національної валюти, кількість проблемних кредитів почала знижуватися: частина позичальників знайшла можливість розрахуватися.

В свою чергу, зазначає банкір, кожна фінансова установа індивідуально підходить до вирішення питання платежів. Як правило, позичальнику пропонується кілька варіантів так званих "кредитних канікул", які дозволяють на порядок зменшити суми щомісячних платежів на період 3-6 місяців. Позичальник, який готовий оплачувати свої борги, а не шукати причини, як не заплатити взагалі, – завжди знайде спільну мову із банківською установою.

"За останні п’ять місяців найбільш популярними у позичальників є кредити до 50 тис. гривень терміном повернення від дев’яти місяців до 1 року. Також банки для клієнтів, які пройшли базові перевірки по ризиковим правилам, – уже активно почали повертати суми кредитних лімітів, що були встановлені до періоду військового стану", - повідомив заступник голови правління COMINBANK.

Він зазначив, що на час дії воєнного стану кредитні ризики розподіляються на обидві сторони - і на банк, і на позичальника. Проте процедури перевірки платоспроможності клієнта не зазнали змін, вони досить стандартні, як це було ще на початку 2022 року. Для оформлення кредиту клієнту необхідно пред’явити оригінал паспорту та ІПН. Через Бюро кредитних історій кожен банк ретельно перевіряє "добросовісність" виконання потенційним позичальником своїх зобов’язань в інших банках (кредитну історію).

"Крім того, важливим при ухваленні рішення про видачу чи відмову у кредиті є належна оцінка платоспроможності потенційного клієнта. Як правило, є дві основні причини відмови: негативна кредитна історія – тобто клієнт не сплачує, або допускав значні прострочки за кредитами, якими користувався раніше. Друга - позичальник надмірно закредитований, тобто платежі за діючими кредитами перевищують 40-50% від отримуваного позичальником доходу", - пояснив Рафалович.

Необхідність тверезих розрахунків

Кредити можуть бути дійсно корисним інструментом для позичальників, які тверезо оцінюють свої можливості по погашенню позики, мають достатню фінансову грамотність та головне - постійний дохід, що дозволяє не пропускати обов’язкові платежі по кредиту.

Якщо людина тільки планує скористатися кредитними коштами на будь-яку мету – просто готівкові кошти, цільовий кредит на покупку чи на відкриття власного бізнесу, перш за все, необхідно ретельно вивчити умови, які пропонують різні банки, відсоткові ставки та прорахувати усі майбутні платежі. Обов’язковий щомісячний внесок не повинен "з’їдати" значну частину регулярного доходу, адже при його зменшенні чи виникненні непередбачуваних витрат такий платіж може стати непідйомним тягарем.

Багато фінустанов пропонують пільгові періоди користування кредитними коштами. Вони передбачають можливість користуватися кредитними грошима протягом певного часу, і, якщо сума кредиту буде погашена до дати закінчення пільгового періоду, жодних відсотків з клієнта не стягується. Такі періоди можуть досягати 2 місяців в залежності від банку, і деякі люди успішно користуються цією можливістю, вчасно сплачуючи всю суму кредиту.

При цьому, якщо клієнт витратив певну суму умовно в лютому, а в березні ще скористався кредитними коштами, він може вчасно погасити лютневу позику, а березневу – вже наступного місяця. Головне при цьому уважно слідкувати за датами і тоді можна взагалі не втрачати на відсотках.

Заступник голови правління COMINBANK Рафалович серед основних порад позичальникам зазначив необхідність обачності при виборі фінустанови - це стосується насамперед мікрокредитів із "шаленими" відсотками.

"Має бути тверезий розрахунок на випадок неочікуваної втрати роботи чи працездатності — для позичальника бажано мати певний фінансовий запас, що дасть змогу протягом 2-3 місяців сплачувати відсотки за кредитом. А якщо перекредитовувати попередні позики, то тільки на прозорих і вигідних умовах", - зазначив експерт.

У випадку, якщо позичальник має кредит, але втратив можливість сплачувати обов’язкові платежі, він може звернутися до банку-кредитора з проханням про реструктуризацію боргу.

Реструктуризація як вихід

Реструктуризація – це фінансовий інструмент врегулювання проблемної заборгованості шляхом зміни умов кредиту на більш лояльні, в тому числі, і зміни графіку його погашення на більш гнучкий для позичальника.

Національний банк ще у квітні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення росіян, рекомендував фінансовим установам активніше пропонувати своїм клієнтам реструктуризацію заборгованості за споживчими кредитами у зв'язку із суттєвим погіршенням фінансового стану позичальників, які втратили роботу у часи війни. Тому реструктуризація є шансом для людини, що опиналася у скрутній ситуації, пом’якшити умови повернення позики і розрахуватися з кредитором.

Голова Ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова зазначила, що у ситуації, коли у позичальника суттєво скоротився дохід і немає змоги виплачувати кредит, слід обов`язково сповістити банк про таку ситуацію.

"Я хочу дуже чітко донести одну думку: банки — це не монстри, які хочуть щось у когось забрати. Навпаки, банки не менш зацікавлені в комфортному повернені заборгованості, аніж боржник. Адже банк — це не майданчик із реалізації заставного майна і не колекторська компанія. Банки не хочуть зайвих клопотів. Але й просто прощати кредити банківська система не має можливості", - сказала Коробкова.

Голова Ради НАБУ пояснила, що кредити зазвичай видають за рахунок залучених депозитних коштів, за якими банк також сплачує і відсотки. Тобто якщо не повертаються кредити, то на якомусь етапі банк не матиме змоги повертати і депозити людям. Тому банки максимально зацікавлені допомогти впоратися з непростими періодами тим, хто такої допомоги потребує.

"Традиційно банки пропонують реструктуризацію. Це може бути оформлене шляхом внесення змін до чинного кредитного договору та/або шляхом оформлення нового кредитного договору. При цьому платіж клієнта буде зменшено, а строк кредитування подовжено", - зазначила вона.

За словами Коробкової, кожен банк має індивідуальні підходи до оформлення реструктуризації, однак спільною рисою є те, що зараз дійсно всі банки активізувалися з процесами реструктуризації. А домовлятися про реструктуризацію можна і з-за кордону, і перебуваючи на окупованих територіях. Левова частка банків забезпечує можливість оформити реструктуризацію в режимі онлайн.

Голова Ради НАБУ попередила, що, якщо клієнт просто перестане платити за кредитом, це вплине на його кредитну історію: боржник потрапить до кола ненадійних позичальників і надалі банки утримуватимуться від видачі йому кредитів. Окрім того, боргове навантаження накопичуватиметься та зростатиме.

Зважити "за" та "проти"

У наших важких воєнних та економічних реаліях багато українців опинилися у фінансовій скруті, безліч людей втратили дохід чи значну його частину, а навіть якщо дохід не змінився, то постійно зростаючі ціни в умовах високої інфляції не найкращим чином впливають на наш фінансовий стан. При цьому зобов’язання за вже наявними кредитами не скасовуються, але за умови відповідального ставлення до своїх боргів можна домовитися з банком про більш вигідні умови їх погашення.

Якщо кредиту ще немає, але виникла потреба скористатися позикою, слід зважено ухвалити рішення, ретельно вивчивши всі умови та нюанси обслуговування такого кредиту. Варто прорахувати реальну відсоткову ставку та мати уявлення, які гроші ви заплатите "зверху" як проценти за користування позиковими коштами.

І, звісно, слід десятою дорогою обходити "швидкі гроші", які пропонують ледь не на кожному кроці з можливістю оформити кредит без будь-яких довідок. Такі позики надаються з шаленими відсотками, що можуть вимірюватися у тисячах процентів річних, і рідко який громадянин може впоратися з погашенням боргу, що щодня росте, як на дріжджах.

Кредити не є злом, як звикли вважати деякі люди, але підходити до їх отримання та обслуговування треба відповідально, з тверезим розумом, як і до будь-яких фінансових питань. Тоді позики не перетворяться на бездонну прірву, куди буде уходити весь дохід.

Ситуація з проблемними кредитами б’є і по банках, які втрачають дохід від неповернутих позик та змушені збільшувати відрахування в резерви. Тому більш активна реструктуризація може покращити ситуацію, адже деякі клієнти, що втратили частину доходу, можуть продовжити сумлінно виплачувати гроші за умови, якщо платежі будуть меншими, а термін погашення збільшений.

Часто громадяни просто не знають про можливість отримати гнучкіші умови погашення боргу, тому варто проводити роз’яснювальну роботу з позичальниками та йти назустріч людям у скрутній ситуації, адже це буде виграшним для обох сторін.

Після нашої перемоги, яку зараз мужньо виборюють наші захисники, Україна почне за допомогою цивілізованого світу активно відновлюватиме економіку, що позитивно позначиться і на добробуті громадян. І сумлінно погашених кредитів буде більше.

Катерина Жирій