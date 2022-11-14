Життя у темряві: як бізнес виживає у часи постійних відключень світла та інтернету

Українці потерпають від постійних відключень електроенергії через російські атаки на нашу критичну інфраструктуру. Не виняток і бізнес, який несе збитки через призупинення діяльності. УНІАН дізнавався, як підприємці пристосовуються до відключень світла та знаходять корисні лайфхаки.

Український бізнес, як і вся національна економіка та населення, дуже постраждали від війни, яку веде проти нашої країни кривава Росія. Та тільки підприємці більш-менш оговталися від шоку початку війни, налагодили роботу в нових реаліях, перевезли бізнес в інші регіони чи взагалі почали справу з нуля, як з’явилася нова серйозна проблема – віялові відключення електроенергії.

З жовтня об’єкти енергетичної інфраструктури України не раз зазнавали масованих ракетних атак, які рашисти цинічно повторювали практично кожного понеділка у намаганнях залишити українців без світла і тепла.

За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40 відсотків енергетичної інфраструктури. Наразі щоденні віялові та подекуди аварійні відключення застосовуються переважно у столиці і ряді центральних областей, де енергосистема постраждала найбільше.

Таким чином, українці вже понад місяць пристосовуються до життя без електрики по 4-8, а то і більше годин на день. Звичайно, відключення світла паралізують роботу багатьох підприємств та бізнесів. І якщо підприємствам критичної інфраструктури, лікарням намагаються не вимикати світло (а з ними щастить і мешканцям будинків, які знаходяться на тій самій лінії), то всі інші стабільно потерпають від відсутності електроенергії щодня.

Серйозність впливу віялових відключень на національну економіку підтверджується розрахунками Мінекономіки, де говорять, що продовження атак на об’єкти енергетичної інфраструктури може призвести до ще більшого падіння ВВП України, ніж прогнозувалося.

Як зазначила перший віцепрем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко, російські атаки на об’єкти критичної інфраструктури у жовтні призвели до падіння ВВП на рівні 39 відсотків, що гірше, ніж показники, які були у вересні-серпні – 35 відсотків.

"За підсумками 9 місяців ми оцінюємо падіння ВВП на рівні близько 30 відсотків. Однак у разі продовження атак, а, як наслідок – відключень, ВВП може впасти нижче", – визнала Свириденко.

Ринок праці і дистанційна робота в умовах відключень

Російські ракетні обстріли нашої землі та перебої з електроенергією вплинули і на вітчизняний ринок праці, сповільнивши його зростання. За даними дослідження аналітиків сайту з пошуку роботи Work.ua, у жовтні активність на ринку праці знизилася на 10-15 відсотків. Та, попри все, ринок праці встояв.

"У жовтні максимальна кількість вакансій, які були розміщені на Work.ua, залишилася на рівні попереднього місяця — 56 719 проти 56 554 вакансій. Падіння не відбулось. Зростання склало 0,3 відсотка, при тому, що у вересні приріст був 16 відсотків, у серпні — 20 відсотків", - йдеться у дослідженні.

Керівник Work.ua Артур Міхно при цьому зазначив, що перебої з електроенергією та мобільним зв’язком не можуть суттєво вплинути на зайнятість у сфері дистанційної роботи, яка наразі залишається одним із найважливіших трендів.

"Стосовно загроз, звичайно, якщо в якийсь момент не буде електроенергії, то дистанційно працювати буде важко, але в цей же час так само буде важко працювати і в офісі. Тому принципово, якщо казати про робоче місце, то якихось додаткових загроз в дистанційній роботі немає. Але є багато переваг. Тому що, наприклад, у великому місті може відбутися відключення електроенергії, але десь поряд є село чи невеличке місто, в яке можна за годину переїхати в якийсь коворкінг чи готель і продовжити роботу. Тому тренд на дистанційну роботу і компанії, які вміють з ним працювати, він точно буде зростати",- сказав Міхно.

Бізнес пристосовується до нових умов

Як же пристосовуються до суворих умов сьогодення наші підприємці? УНІАН поспілкувався з деякими представниками різних видів бізнесу і дізнався, як вони налагодили свою роботу.

СЕО компанії IDS Ukraine ("Моршинська", "Миргородська") Марк Ткачук розповів, що в умовах віялових відключень електроенергії компанія перейшла від подобового планування роботи підприємств на планування з огляду наявності ресурсів.

"Так, за наявності електроенергії ми виробляємо стільки товару, скільки дає змогу енергосистема. Таким чином, ми намагаємося перекрити можливу нестачу виробленої продукції для планових відвантажень у дні з аварійними відключеннями. Звісно, це впливає на графік роботи персоналу: людям доводиться працювати у кілька змін, у тому числі, в нічні й на вихідних, тобто коли є доступна електроенергія", - сказав Ткачук агенції УНІАН.

За його словами, компанії відтепер треба тримати більший запас готової продукції на складі та матеріалів для її виробництва, що може привести до збільшення витрат на зберігання

На думку Ткачука, щоб допомогти бізнесу, держава могла б розробити класифікацію підприємств за пріоритетністю постачання електроенергії – від критичних до менш важливих.

"Також мають бути чіткі правила відключень, що допоможе більш точно планувати графік роботи виробництва", - додав СЕО компанії.

У прес-службі мережі супермаркетів "Сільпо" розповіли, що 50 супермаркетів працюють з автономним живленням у 23 населених пунктах України.

"Кількість працюючих супермаркетів "Сільпо" під час відключень електромережі буде збільшуватися. Для цього ми вже замовили значну партію дизельних генераторів. У наших планах забезпечити понад 100 супермаркетів "Сільпо" у 40 населених пунктах безперебійним джерелом живлення. У великих містах намагатимемося зробити так, щоб хоча б один "Сільпо" працював у мікрорайоні", - розповіли у компанії.

Крім цього, на сайті компанії було створено інтерактивну мапу, де зазначено, чи працює в даний час кожен конкретний магазин. Також у мережі є можливість доставки продуктів покупцям.

Проблеми малого бізнесу

Великі підприємства України зазвичай мають змогу придбати дороговартісне обладнання, яке забезпечить резервне живлення для безперебійної роботи. Та це не завжди під силу власникам малого бізнесу, які несуть чималі збитки від призупинення роботи під час відключень.

Підприємець Олександр з Київщини – власник трьох популярних у місті кав’ярень. І всі вони знаходяться у районах, які підпадають під графіки віялових відключень електроенергії. Це, зрозуміло, негативно впливає на роботу: немає електрики - кав'ярня стоїть та не приносить кошти.

"Вимикають світло або на 4 години - тоді ще нормально, або двічі по 4 години, тоді ми працюємо всього 4 години на день. Але через це часто пропускаєш потік людей, які бажають, наприклад, кави по дорозі на роботу. Продажі впали на 70 відсотків", - розповів підприємець кореспонденту УНІАН.

Олександр вивчав різні варіанти виходу із ситуації, в тому числі, розглядав можливість купівлі генератора.

"Середня вартість потужного генератора - до 80 000 гривень. В генераторі має бути функція AVR, щоб не погоріли прилади. Вага такого генератора в середньому 70 кг (без палива). Його потрібно на чомусь привозити, тобто має бути причеп, а на автомобілі фаркоп і місце, де на ніч ставити генератор, адже він токсичний. Або возити в багажнику, але щоразу має хтось допомагати його діставати та ставити на місце. І це ще не всі витрати: в середньому на заправку генератора треба витратити 400-500 гривень в день, тобто плюс 13 000 гривень на місяць", - розповів підприємець.

Інший варіант купівля потужного акумулятора. Його вартість 80 000 гривень плюс необхідність придбання такого ж потужного безперебійника – 40 000 гривень: разом – 120 000 гривень. І це все піде тільки на одну кав’ярню, а їх у бізнесмена три.

" Тут дві проблеми: кошти, відсутність всього необхідного обладнання в Україні та недостатність часу – за 4 години, коли є світло, акумулятори не встигнуть зарядитись", - розповідає Олександр.

До цього всього додаються труднощі, що працівник в день може працювати по 4 години, відповідно, і зарплата у людей менша. Часто орендарі не ідуть на поступки і не знижують орендну плату.

Таким чином, малому бізнесу в нинішніх реаліях дуже не солодко. Є ризиковий варіант взяти кредит на необхідне обладнання, але це теж кошти плюс відсотки за кредит, що важко сплачувати в умовах падіння продажів. До того ж, якщо ситуація зі світлом покращиться і відключення припиняться, доведеться ще довго виплачувати кредит за вже непотрібне обладнання.

Корисні лайфхаки для онлайн-роботи

Цікавим є те, як виходять з ситуації компанії, що працюють онлайн, адже для роботи потрібна електроенергія та інтернет. А з відключеннями електрики навіть мобільний зв’язок і інтернет працюють дуже погано, не кажучи вже про стаціонарний.

Член Наглядової ради Intecracy Group Юрій Сивицький розповів, що в компанії у співробітників є вибір - працювати віддалено або з офісу.

"Для тих, хто працює в офісі, ми придбали промисловий генератор. Інтернет забезпечується завдяки підключенню до оптоволоконної мережі. Ті, хто працює віддалено, вирішують проблему самостійно або за допомогою нашого відділу технічної підтримки та системної інтеграції. Кожна ситуація унікальна, тому універсального рішення не існує", - каже Сивицький.

За його словами, інтернет можна забезпечити трьома способами. Перший - підключення до мережі "Укртелеком", який є провайдером технології ADSL: за таким умов інтернет працює навіть при відключенні світла, а роутер можна живити за допомогою павербанка та спеціального кабелю.

"Другий – "Старлінк". Замовити можна на польську або німецьку адресу, а отримувач вже надішле поштою в Україну. Третій - підключення до провайдера, який забезпечує інтернет навіть при відсутності централізованого енергопостачання. Для цього потрібно взяти перелік усіх провайдерів будинку та зателефонувати. Практика показує, що з 5-6 провайдерів один надає таку послугу", - ділиться досвідом Сивицький.

З підтримкою стабільного енергопостачання при цьому ситуація простіше. Сучасний ноутбук працює від вбудованого акумулятора кілька годин. Додатково можна придбати потужний павербанк (від 10 тис. гривень) або UPS (пристрій безперебійного живлення) з додатковим акумулятором.

"А от що ми заборонили співробітникам - використання бензинових та дизельних генераторів у жилих приміщеннях. Це заборонено правилами безпеки, оскільки є ризики отруєння чадним газом", - зазначив Сивицький.

Керівник компанії Visotsky Inc. Олександр Висоцький розповів УНІАН, що до 24 лютого його компанія була онлайновою на 70 відсотків, тепер — на 90 відсотків.

"Те, що для роботи потрібен тільки комп’ютер, електроенергія та стабільний інтернет, було нашою перевагою. Але відключення електроенергії поставили діяльність компанії під загрозу, адже з 200 співробітників 76 живуть в Україні. В перші дні ми просто підстраховували співробітників з України, частину їх функціоналу брали на себе колеги, які виїхали за кордон. Але стало зрозуміло, що проблема буде системною. Було дуже багато інформації, тому ми вирішили систематизувати її і поширили в корпоративному чаті компанії", - сказав Висоцький.

Також компанія допомагала співробітникам у пошуку оптимальних коворкінгів для роботи, а також з міні-релокацією.

"Наприклад, двоє наших топ-менеджерів тимчасово переїхали з Києва в Таращу (місто у столичній області – УНІАН), де ситуація з електроенергією стабільніша", - розповів керівник.

Співзасновник компаній Fibermix и Savex Minerals Віктор Андрухів також поділився досвідом трансформації діяльності в умовах постійних відключень електроенергії. За його словами, кожного дня у офісі працюють 10-12 людей. Коли немає електрики, зупиняється і виробництво, і продажі, і бізнес-справа в цілому.

"Здавалося б – це всього на 4-6 годин. Але це 4-6 робочих годин! І така вимушена пауза може призвести до занадто великих фінансових та репутаційних втрат. Тож необхідно думати, як нівелювати ризики. Що робити? Обрав вкластись в автономну електрику", - сказав Андрухів.

Основне завдання - вкласти кошти в генератори, портативні зарядні станції та акумулятори.

"Аби підтримати виробництво, ми також придбали декілька генераторів від 3 до 6 кВт та більш потужний генератор на 15 кВт. Це звичайно, не закриє всі потреби в електриці. Але дозволить частково функціонувати підрозділам виробництва. Що ж до офісу – в кабінет генератор не поставиш – сюди закупили зарядні станції та павербанки, а ще акумуляторні діодні лампи. Загалом на пристрої, що забезпечують автономною електрикою, витратили майже 400 тисяч гривень. Але ця інвестиція далекоглядна, як на мене", - вважає співзасновник компаній.

При цьому слід знайти обладнання, яке дозволить підприємству працювати, адже не всі потрібні товари присутні в Україні, а ті, що є, зараз дуже швидко розкуповують.

"Якщо ви підприємець і за якихось причин ще не встигли придбати пристрої, що забезпечать компанію електрикою, раджу неодмінно це зробити. І скоріше. Адже далі через високий попит, інфляцію та дефіцит товарів, ціни на обладнання тільки зростатимуть. Моє переконання: краще зараз заплатити дорого, ніж потім дуже дорого. Генератори та акумулятори нам всім точно знадобляться цієї зими. А далі – можуть стати в нагоді у побуті", - радить Андрухів.

Звільнення імпорту від сплати мит

Звісно, через такі умови попит на подібні товари в Україні злетів до небес, що неодмінно відбивається як на наявності, так і на їх ціні. З метою підтримати підприємців та громадян, на початку листопада уряд звільнив від сплати ПДВ та ввізного мита імпортні товари, необхідні для проходження зими.

"Мова йде про газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні нагрівачі, обігрівачі, а також інші товари для енергетики та забезпечення тепла", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, завдяки цьому рішенню будуть прискорені ремонти пошкоджених енергетичних об'єктів, а також це допоможе забезпечити світлом та теплом населення, задовільнить попит українців на такі товари та зменшить ціни на відповідну продукцію.

Всім українцям наразі дуже важко через форс-мажорну ситуацію з енергетикою. З настанням зимових холодів ситуація може погіршитися, адже неодмінно зросте споживання електроенергії, зокрема, через застосування електричних обігрівачів і кондиціонерів населенням. Фахівці вже зараз попереджають, що періоди відключення світла можуть зрости. І ще не виключені повторні атаки рашистських мерзотників, які тільки і чекають продовження геноциду українців, в тому числі і шляхом знищення джерел тепла і світла.

Але це є нашою ціною за майбутню перемогу. Росіяни бісяться через власні провали на фронті і від безсилля відіграються ракетними та дроновими атаками проти цивільного населення України. Тим часом наші герої невпинно ідуть вперед, звільняючи українські землі. І всі ми маємо проявити терпіння та пристосуватися до труднощів. В кінці самого темного тунелю завжди є світло.

Катерина Жирій