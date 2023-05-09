Майно Сальдо, яке зареєстровано на його дочку, Ірину, суд конфісковувати не став.

Вищий антикорупційний суд конфіскував компанії та нерухомість російського колаборанта Володимира Сальдо.

Як зазнчається в повідомленні Центру протидії корупції, йдеться про зареєстроване у Коростишівському районі ПАТ "Каштан". Підприємство займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

ВАКС конфіскував 30% транспортної компанії "Дельта сервіс". Крім того, конфіскували готель та триповерхову будівлю в Херсоні, будинок площею 226 квадратів в Херсоні, квартири в Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратів в Ялті, квартиру і два паркомісця в Ореанді, кілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC.

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Майно Сальдо, яке зареєстровано на його дочку, Ірину, суд конфісковувати не став. Зокрема не конфісковано зареєстроване в Херсоні ТОВ "Бебко"(мережа автосалонів, дилер автомобілів Volvo) та зареєстроване в Херсоні ТОВ "Конка", яке займається організацією дозвілля.

Гауляйтер Сальдо

Британський уряд у червні 2022 року заморозив активи Сальдо та заборонив йому в'їзд до країни.

Сальдо причетний до організації в Херсонській області російського псевдореферендуму. Коли російські військові захопили частину Херсонської області, Сальдо став так званим "головою" окупаційної "військово-цивільної адміністрації". Пізніше загарбники призначили його"виконуючим обов'язки губернатора".

Сальдо та його поплічники звинувачені в державній зраді, колабораційній діяльності, виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників (ст.111, ст. 111-1, ст. 436-2 Кримінального кодексу).

13 квітня Міністерство юстиції подало заяву до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій проти Сальдо.

27 квітня 2023 року у колаборанта Сальдо знайшли в Лондоні аграрну фірму.

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