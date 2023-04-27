Компанія займається продажем зерна.

Головний колаборант Херсонської області Володимир Сальдо відкрив свою аграрну фірму у Великій Британії, незважаючи на персональні санкції.

Як пише The Guardian, британський уряд у червні 2022 року заморозив активи Сальдо та заборонив йому в'їзд до країни. Однак з листопада того ж року він значиться власником компанії Grainholding Ltd з офісом в Лондоні. Фірма спеціалізується на вирощуванні та торгівлі зерном.

Статутний капітал підприємства становить один мільйон фунтів. У компанії Сальдо вважається директором і володіє часткою в 50%. Стільки ж належить якомусь Григорію Смітюсі, який нібито проживає в Києві.

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У виданні нагадали, що у Великій Британії не потрібно підтверджувати особу, яка в подальшому буде значитися власником того чи іншого бізнесу. Стверджується, що британська влада знала про існування компанії та її власника, оскільки після реєстрації запис про Сальдо в списку санкцій поповнився даними, зазначеними в установчих документах Grainholding Ltd.

За даними журналістів, спочатку компанія була зареєстрована в Лондоні в будинку, до якого не мала відношення. Після початку розслідування діяльності компанії, вона змінила свою адресу.

Хто такий Володимир Сальдо - що варто знати про зрадника України

Коли російські військові захопили частину Херсонської області, Сальдо став так званим "головою" окупаційної "військово-цивільної адміністрації". Пізніше загарбники призначили його"виконуючим обов'язки губернатора".

Відомо, що цей зрадник причетний до організації в Херсонській області російського псевдореферендуму. Сальдо і його посібники звинувачені в державній зраді, колабораційній діяльності, виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників (ст.111, ст. 111-1, ст. 436-2 Кримінального кодексу).

13 квітня Міністерство юстиції подало заяву до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій проти Сальдо.

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