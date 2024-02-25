У західних столицях є як противники, так і прихильники ідеї конфіскації.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав своїх колег по G7 заарештувати російські активи, щоб їх можна було використати як репарації для відновлення України. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак повторив цю ідею.

Плани, викладені Сунаком, включають арешт і передачу Україні відсотків, що нараховуються на російські активи, до того, як будуть знайдені юридичні засоби для повернення самих активів, пише The Times.

За словами журналістів, багато банкірів, юристів і компаній з російськими зв'язками стверджують, що конфіскація створить поганий прецедент і коштуватиме Заходу моральної переваги, опустивши Європу і США до рівня Москви, порушивши міжнародні закони, що захищають суверенні держави.

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Зазначається, що з політичної точки зору, за конфіскацію виступають США і Великобританія, а Німеччина, Франція та Італія чинять значний опір.

"Зрештою, не може бути жодних сумнівів, що Москва вела свої танки через міжнародні закони, коли вторглася в суверенну державу. І саме тут на допомогу приходить брюссельська штаб-квартира Euroclear", – йдеться у статті.

Так, приблизно дві третини всіх закордонних суверенних активів Росії перебувають у міжнародному депозитарії Euroclear з моменту їхнього заморожування у 2022 році. Йдеться про близько 191 мільярді євро. Euroclear є головним європейським депозитарієм міжнародних облігацій, акцій та інших фінансових активів.

Вказано, що Euroclear виступає категорично проти ідеї конфіскації, що заважає реалізації плану Сунака і Кемерона. Деякі експерти кажуть, що така опозиційність багато в чому пов'язана з тим, що минулого року організація заробила близько 4,4 млрд євро на відсотках від заморожених російських облігацій. З цієї суми 1,1 мільярда євро пішло Бельгії у вигляді податків.

Бельгія також виступає проти повного арешту активів, але уряд запропонував компромісний варіант, згідно з яким ці активи будуть використані як застава, під яку Україна зможе позичати кошти для фінансування відновлення, пише видання.

За словами експертів, Euroclear має сильних союзників у своїй опозиції. Європейський центральний банк та центральний банк Італії лобіюють думку, що такий крок підірве євро. Джерела в німецькому уряді заявили, що це може створити згубний правовий прецедент, якщо міжнародні закони про суверенний імунітет будуть скасовані.

Водночас, фінансисти стверджують, що захоплення активів може утримати інші країни та центральні банки від кредитування західних країн. Але Максиміліан Гесс, автор книги "Економічна війна: Україна і глобальний конфлікт між Росією і Заходом", назвав такі аргументи "нісенітницею".

Він зазначив, що західні уряди довели, що така шкода буде незначною, коли заморозили російські активи у 2022 році. Це майже не вплинуло на використання західних фінансових установ іншими країнами.

У статті наводяться слова голови центрального банку Італії Фабіо Панетта, який попередив, що арешт російських активів, деномінованих в євро, може завдати шкоди єдиній валюті і змусити міжнародних інвесторів вкладати кошти в інші валюти, такі як китайський юань.

Однак колишній президент Світового банку Роберт Зеллік заперечив, що навіть Китай не хоче тримати свої іноземні надходження в юанях. Як і інші країни з позитивним сальдо платіжного балансу, він вважає за краще тримати їх у доларах і євро, стверджує він.

Бен Брендон, партнер лондонської юридичної фірми Mischcon de Reya, працює з групою юристів і слідчих для пошуку шляхів юридичної допомоги у конфіскації російських активів сказав, що вони прийшли до висновку, що це буде "дуже складним завданням".

Однак, за словами Гесса, "закони постійно змінюються", як на міжнародному, так і на національному рівні. З наближенням часу до можливого обрання Дональда Трампа в Білий дім і ймовірним припиненням американської підтримки України, яке це потягне за собою, часу залишається все менше, додають журналісти.

Конфіскація активів РФ

Прем’єр Британії Ріші Сунак закликав Захід діяти сміливіше у питанні конфіскації російських активів.

Раніше УНІАН писав, що група експертів-юристів посилила аргументацію на користь арешту заморожених активів російського центробанку, стверджуючи, що такі дії дозволені міжнародним правом, зважаючи на масштаби війни в Україні.

Водночас британський політичний діяч, колишній міністр закордонних справ Вільям Хейг вважає, що настав час використовувати російські активи для допомоги Україні та покарання Володимира Путіна.

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