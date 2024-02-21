Такі кроки дозволені, якщо вони спрямовані проти держави-порушника.

Група експертів-юристів посилила аргументацію на користь арешту заморожених активів російського центробанку, стверджуючи, що такі дії дозволені міжнародним правом, зважаючи на масштаби війни в Україні, пише Bloomberg.

Зазначається, що лист, який був розісланий столицям країн G-7, підписали десять експертів і практиків з міжнародного права з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великої Британії та США, які намагаються обґрунтувати законність арешту активів.

"Ми дійшли висновку, що, згідно з міжнародним правом, для держав, які заморозили російські державні активи, було б законним вжити додаткових контрзаходів проти Росії, з огляду на триваюче порушення нею найфундаментальніших норм міжнародного права, у вигляді передачі російських державних активів як компенсації за шкоду, що виникла безпосередньо в результаті протиправної поведінки Росії", – пишуть експерти.

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За їхніми словами, законні контрзаходи можна вважати незаконними, коли їх застосовують проти невинної держави, яка не порушила своїх міжнародних зобов'язань. Водночас такі кроки дозволені, якщо вони спрямовані проти держави-порушника.

Зазначається, що у міру того, як триває російське вторгнення в Україну, буде спостерігатись ширша готовність розглянути те, що колись вважалося юридично сумнівним кроком щодо арешту заморожених активів.

За словами журналістів, лист з'явився в той час, коли країни G-7 обговорюють, що робити з активами, оскільки фінансові потреби України залишаються незмінно високими. ЄС повільно просувається в реалізації планів щодо принаймні застосування податку на прибуток від активів РФ.

Великобританія і США підштовхують союзників по G-7 до повного арешту активів центральних банків, причому Канада відкрита до цієї ідеї. Європейські члени групи, особливо Франція і Німеччина, наразі виступають проти цього кроку через юридичні проблеми і побоювання, що це може зашкодити стабільності євро, а також створити небезпечний прецедент, пише агентство з посиланням на ознайомлених чиновників.

У своєму листі юридичні експерти рекомендують державам, які заморозили ці активи, передати їх під юрисдикцію міжнародному механізму, який потім міг би спрямувати зарезервовані активи на підтримку України.

Серед тих, хто підписав лист: Гарольд Хонджу Кох, професор і колишній декан юридичного факультету Єльського університету, який також був юридичним радником Держдепу США за часів адміністрації Обами, і Філіп Зеліков з Інституту Гувера, адвокат і колишній кар'єрний дипломат, який працював в уряді за часів різних президентів США. Решта семеро підписантів є науковцями і практиками міжнародного права з Європи, а один – з Японії.

Конфіскація активів РФ

Євросоюз, країни "Великої сімки" та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро (280 мільярдів доларів) у вигляді цінних паперів і готівки, причому понад дві третини з них іммобілізовані в ЄС.

Британський політичний діяч, колишній міністр закордонних справ Вільям Хейг вважає, що настав час використовувати російські активи для допомоги Україні та покарання Володимира Путіна.

США вперше в історії передали іншій країні конфісковані російські активи, які будуть спрямовані на підтримку України. Заступник генерального прокурора США Ліза Монако і генеральний секретар Естонії Тиніс Саар оголосили про переведення 500 тисяч доларів з конфіскованих російських активів.

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