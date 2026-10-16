Конкурент AliExpress та Temu: в Україну заходить великий польський маркетплейс

На початковому етапі до програми приєдналися кілька сотень продавців із Польщі.

Польський маркетплейс Allegro розпочинає пілотні продажі в Україні. На старті покупцям пропонуватимуть понад мільйон товарів.

Видання WProst пише, що значна частина асортименту орієнтована на сезонні потреби українців у зимовий період. Йдеться про генератори, портативні електростанції, інструменти, газові плити та засоби гігієни.

Для доставки замовлень Allegro співпрацює з "Новою поштою". Паралельно компанія налагоджує роботу систем обробки замовлень і митного оформлення. Замовлення доступні на сайті Allegro.pl і через мобільний застосунок маркетплейсу, що підтримує українську мову.

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Наразі Allegro лише тестує вихід на український ринок. Тому оцінювати перспективи повноцінної конкуренції з Temu поки зарано. Подальший розвиток платформи залежатиме від результатів пілотного проєкту та попиту з боку українських покупців.

Потенційну аудиторію на українському ринку компанія оцінює приблизно у 12 мільйонів осіб. Додатковою перевагою може стати впізнаваність бренду серед українців, які живуть у Польщі.

Довідка УНІАН. Allegro – польський маркетплейс і один із найбільших гравців електронної комерції у Європі. Компанія вже розширила діяльність за межі Польщі й працює, зокрема, у Чехії, Словаччині та Угорщині.

За даними Allegro, на цих ринках її послугами користуються майже 6 мільйонів покупців, а бізнес щороку зростає приблизно на 100%. Компанія впевнено конкурує зі світовими гігантами завдяки широкому асортименту та привабливим цінам.

Податок на посилки в Україні - останні новини

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає запровадження 20% ПДВ на товари вартістю до 150 євро, замовлені українцями через іноземні маркетплейси. За розрахунками, ухвалення законопроєкту дасть змогу щороку додатково залучати до державного бюджету близько 10 млрд грн податкових надходжень.

Раніше УНІАН писав, що через зміну оподаткування посилок може вирости у ціні обладнання для генераторів.

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