Після російських атак у Луцьку зупинив роботу німецький завод

На підприємстві оцінюють поточні обставини та координують подальші кроки.

Завод "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" у Луцьку зупинив роботу після російських атак. Про це стало відомо із заяви підприємства, оприлюдненої на сторінці у Facebook.

"Наш безумовний пріоритет - безпека, життя та здоров’я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки", - зазначається у повідомленні.

Також на підприємстві попросили працівників залишатися на зв'язку зі своїми безпосередніми керівниками. Офіційну інформацію щодо повернення до роботи пообіцяли повідомити на внутрішніх каналах зв'язку, щойно це стане можливим.

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ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" - підприємство з 100% німецькими інвестиціями. Воно виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів світового класу.

Завод працює у Луцьку вже понад 20 років і забезпечує 5000 робочих місць.

16 жовтня начальник Волинської військової адміністрації Роман Романюк повідомив, що росіяни тричі атакували підприємство з іноземними інвестиціями у Луцьку.

РФ б'є по бізнесу в Україні

У серпні УНІАН писав, що у Житомирі після російських ударів зупинився завод Kromberg & Schubert, який забезпечував роботою 3500 людей. Це одне з найбільших підприємств регіону. Завод виробляє електричні бортові кабельні системи та джгути для автомобілів світових марок: Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Porsche.

Також ми повідомляли, що Росія знищила логістичний центр продуктової мережі "Файно Маркет", яка налічує понад 200 магазинів. Унаслідок удару будівлю логістичного центру повністю зруйновано. Серед працівників є загиблі та поранені. Наразі компанія перебудовує логістичні процеси та шукає альтернативні шляхи постачання товарів до магазинів.

Також стало відомо, що в Україні закривається велика мережа магазинів після 13 років роботи. Йдеться про компанію "Сирне королівство", яка налічувала 84 магазини. Причинами зупинки бізнесу стали обстріли російських окупантів, втрата торгових точок у прифронтових містах і мільйонні збитки.

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