В Україні закривається велика мережа магазинів після 13 років роботи

Російські обстріли стали не єдиною причиною зупинки бізнесу.

Одна з найбільших сирних мереж в Україні, компанія "Сирне королівство", зупинила роботу магазинів, повідомляється на офіційному сайті.

Мережа працювала 13 років і налічувала в Україні 84 магазини. Причинами зупинки бізнесу стали обстріли російських окупантів, втрата торгових точок у прифронтових містах і мільйонні збитки. Про це повідомила співвласниця "Сирного королівства" Любов Ніколаєва, пише liga.net.

Водночас на роботу компанії також вплинуло посилення конкуренції на ринку. Європейські сири почали продавати звичайні супермаркети, а українські крафтові виробники пропонують дедалі більше альтернатив.

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Серед асортименту продукції компанії були представлені різноманітні сири, в тому числі голландські та з пліснявою, закуски до вина, соуси та алкоголь, а також подарункові набори.

Удари Росії по бізнесу в Україні – останні новини

Внаслідок ударів російських окупантів по складах компанії АТБ доставка товарів до магазинів торговельної мережі відбувається з затримками. Проте про дефіцит товарів наразі не йдеться. Водночас в компанії запевняють, що не планують скорочувати персонал.

Тиждень тому РФ вдарила по виробничому цеху українського бренду жіночого та дитячого верхнього одягу Mangelo в Харкові. В компанії повідомили, що майже все, що знаходилося на виробництві, було втрачено. Проте бренд не планує припиняти роботу і обіцяє повернутися до виробництва одягу.

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