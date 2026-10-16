Після атак РФ Луцьк поринув у блекаут: у мерії дали прогноз щодо відновлення світла

У місті щонайменше добу може не бути світла, попереджають у мерії.

Ситуація з електропостачанням у Луцьку після російських обстрілів залишається складною. Містян закликають бути готовими до того, що світла може не бути щонайменше 24 години. Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

"Складна друга доба в Луцьку, електропостачання у місті відсутнє. Сподіватимемося, що найближчим часом світло відновлять, але я думаю, що треба готуватися до відсутності світла протягом щонайменше 24 годин. Якщо відновлять швидше, то слава Богу. Але хотів би всіх попросити, щоб усі підготувалися", - сказав посадовець.

Він також зазначив, що система водовідведення працює, вода подається на всі об’єкти, але з низьким тиском, тому мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок можуть залишатися без води.

Відео дня

За інформацією секретаря міськради, лікарні, котельні, водоканал та інші комунальні служби продовжують працювати завдяки генераторам.

Разумовський додав, що електротранспорт у місті не працює. Його рух відновлять, коли повернуть електропостачання.

Ворожі атаки на Волинь

Протягом останніх кількох днів армія РФ посилила атаки реактивними дронами на Волинську область.

За даними Волинської ОВА, ввечері 15 жовтня уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Станом на ранок 16 жовтня повідомлялось, що без електропостачання залишаються 270 тисяч абонентів.

Також внаслідок дронової атаки РФ на підприємство у селищі Маневичі Волинської області загинула людина, ще восьмеро травмовані. Є загроза викиду аміаку.

Вас також можуть зацікавити новини: