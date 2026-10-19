Через російську атаку пошкоджено ТРЦ Cosmo Multimall у Києві

Частина перекриттів будівлі обвалилася.

Внаслідок атаки російських окупантів в ніч на 19 жовтня в Києві суттєвих руйнувань зазнав комплекс Cosmo Multimall, раніше відомий як "Більшовик" та "Космополіт". Про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Ворожим ударом пошкоджено дах і конструкцію будівлі, частина перекриттів обвалилася.

Наразі немає інших деталей щодо масштабів збитків і можливих постраждалих. Власники ТРЦ Cosmo Multimall офіційно не коментували наслідки атаки.

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ТРЦ розташований на вулиці Вадима Гетьмана біля станції метро "Шулявська".

У Cosmo Multimall працювали десятки магазинів, заклади харчування, кінотеатр, боулінг та льодова арена.

Російські удари по бізнесу в Україні – головні новини

Після ударів російських окупантів у Луцьку зупинив роботу завод "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ". Підприємство з 100% німецькими інвестиціями виготовляло електричні бортові кабельні системи для автомобілів світового класу. Завод працював у Луцьку вже понад 20 років і забезпечував 5000 робочих місць.

Ворог знищив логістичний центр продуктової мережі "Файно Маркет", яка налічує понад 200 магазинів. Внаслідок удару будівлю хабу було повністю зруйновано. Серед працівників є загиблі та поранені. Наразі компанія перебудовує логістичні процеси та шукає альтернативні шляхи постачання товарів до магазинів.

Після 13 років роботи в Україні закрилася велика мережа магазинів "Сирне королівство", яка налічувала 84 магазини. Причинами зупинки бізнесу стали обстріли російських окупантів, втрата торгових точок у прифронтових містах і мільйонні збитки.

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